21:38, Вчера

Бацман рассказала, как изменился Зеленский за последние годы Алеся Бацман считает, что президент не сумел выдержать одно испытание

Президент Владимир Зеленский не прошел испытание властью, рассказала в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"И внешне, и внутренне, мне кажется, он очень изменился. Знаете, есть классическое испытание "огонь, вода и медные трубы". Вот огонь и воду он прошел с достоинством – он сам благодаря себе стал самым популярным в своей сфере, и эта популярность выражалась и в народной любви, и в его благосостоянии. Он сам зарабатывал деньги и показал, как можно делать бизнес в сфере шоу-бизнеса в Украине. А вот медные трубы, испытание властью, он не прошел. Здесь он сломался", — сказала она.

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Ранее журналист и телеведущий Савик Шустер заявил, что большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского, которая состоялась 26 ноября, могла быть организована для того, чтобы сообщить обществу о "госперевороте", который якобы затевался в Украине 1 декабря.

"Даже вся моя редакция говорила, что вся эта пресс-конференция, видимо, для того, чтобы что-то сказать вам. В итоге это не было (лично - ред.) мне, мне там было сказано мало слов, но в том "ответьте на мой вопрос" и прозвучал этот переворот... Я вам скажу, это такая новость, которую только актер может подать с таким драматизмом", — сказал он.