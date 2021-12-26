Бацман рассказала, как изменился Зеленский за последние годы

Алеся Бацман считает, что президент не сумел выдержать одно испытание

Бацман рассказала, как изменился Зеленский за последние годы

Президент Владимир Зеленский не прошел испытание властью, рассказала в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"И внешне, и внутренне, мне кажется, он очень изменился. Знаете, есть классическое испытание "огонь, вода и медные трубы". Вот огонь и воду он прошел с достоинством – он сам благодаря себе стал самым популярным в своей сфере, и эта популярность выражалась и в народной любви, и в его благосостоянии. Он сам зарабатывал деньги и показал, как можно делать бизнес в сфере шоу-бизнеса в Украине. А вот медные трубы, испытание властью, он не прошел. Здесь он сломался", — сказала она.

Читайте также: "Настоящий сюрприз": Шустер рассказал, чем его удивил Зеленский

Ранее журналист и телеведущий Савик Шустер заявил, что большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского, которая состоялась 26 ноября, могла быть организована для того, чтобы сообщить обществу о "госперевороте", который якобы затевался в Украине 1 декабря. 

"Даже вся моя редакция говорила, что вся эта пресс-конференция, видимо, для того, чтобы что-то сказать вам. В итоге это не было (лично - ред.) мне, мне там было сказано мало слов, но в том "ответьте на мой вопрос" и прозвучал этот переворот... Я вам скажу, это такая новость, которую только актер может подать с таким драматизмом", — сказал он.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский Алеся Бацман