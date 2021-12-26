20:06, Сегодня

Подозрение Порошенко: дипломат сообщил об угрозе "белорусского" сценария Украину могут развернуть в сторону России, если в стране не смогут сохранить демократию, сказал дипломат

"Дело Порошенко" может послужить для западных партнеров сигналом, что Украина больше не исповедует демократические ценности. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат, экономический международный эксперт Руслан Осипенко.

Он отметил, что сегодня международное сообщество с разочарованием смотрит на ситуацию в Украине.

"Они (международное сообщество - ред.) тоже очень удивлены и разочарованы, что Украина несвоевременно инициирует такие политические внутренние баталии. На границах у нас стоят войска (российские - ред.), а мы затеваем какие-то политические преследования, потому что они выглядят как политические преследования", — сказал он.

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Дипломат сделал прогноз о последствиях для Украины, если сегодня власть не прекратит преследовать пятого президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении по делу о госизмене.

"Какие последствия для Украины будут, и как это выглядит со стороны международного сообщества? Если Украина начинает политические преследования внутри страны, то она автоматически переходит из разряда демократических стран, которым надо помогать и защищать, в разряд не демократических стран. Украину (тогда – ред.) разворачивают и двумя руками толкают в лагерь не демократических стран, где мы потеряем поддержку демократического сообщества. И не нужно воевать. Просто страна автоматически станет, как Беларусь стала после случая с самолетом. Когда была спецоперация российских спецслужб по дискредитации президента Беларуси, когда он посадил самолет", — сказал Осипенко.

Эксперт отметил, что до истории с самолетом международное сообщество некоторое время пыталось наладить контакт с Минском. Осипенко сказал, что часть Запада верила, что в Беларуси общество настроено демократически.

"После самолета Беларусь "упала" в руки России. И теперь ведется речь о сближении двух государств… Вот этим случаем начала политических преследований, как оно выглядит со стороны международного сообщества, нас разворачивают в сторону России. Это опасно для Украины", — сказал он.

Осипенко считает, что Порошенко сегодня пытаются выбить из предстоящей гонки за пост президента, так как он серьезно конкурирует с президентом Зеленским.

"Здесь личные интересы поставлены выше национальных, выше интересов государства. Просто ведется дискредитация наиболее мощного оппонента на выборах-2024. Думают, что это поможет переизбраться и иметь еще один (президентский – ред.) срок. Но второго срока вообще может быть, так как государства может не быть. Государство перестанет считаться демократическим. Просто оно автоматически будет двигаться в зону интересов России. Вот и все. Поэтому надо прекратить внутренние распри и заняться укреплением государства и армии, потому что нам грозит серьезная опасность", — подытожил дипломат.

Отметим, руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус, в свою очередь, отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.

"Мы, друзья Украины, сейчас находимся в контакте с нашими конгрессменами. Нам дали четко понять, что посол Америки в Украине внимательно следит за ходом событий. И правосудие должно быть обеспечено, никаких нарушений закона не должно быть", — говорит он.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.