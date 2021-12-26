17:53, Сегодня

В России смотрят с недоумением — Фейгин об адвокате Порошенко Российский правозащитник рассказал, как слова адвоката Порошенко могут навредить Украине

В России недоумевают из-за того, что пятого президента Украины Петра Порошенко защищает гражданин России — об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

"В России не любят, ни Порошенко, ни Зеленского, я имею в виду пропаганду. Но один из адвокатов Порошенко, Новиков, — гражданин России, причем он основной спикер команды защиты, и он в России выступает в ряде СМИ. Я с ним работал, я знаю его качества как профессионала — они близки к нулю. Но вопрос вообще не в этом, а в том, что он дает направо и налево интервью в России, и вот что он там говорит. Первое — он с учетом возможной агрессии против Украины со стороны России дает оценки самому Зеленскому, он называет, прямая цитата: что для него он "процессуальный противник" и что он уверен, что за прокурорами и следователями, с которыми он вступает в переписку, "стоит Зеленский и его миньоны". Это все тиражируется. Более того, он сравнивает ГБР со Следственным комитетом РФ. Это все представляется так, что разницы между украинскими и российскими органами нет никакой. Я, кстати, убежден, что Порошенко вернется в Украину и заплатит этот залог, который ему выставляют, в миллиард гривен. Но сама по себе эта история, имея такую политическую окраску, — выносение ее за пределы Украины таким образом, особенно из уст гражданина России, может иметь совершенно негативные последствия. Мотивации тогда меняются, как можно защищать Украину, если она такая же, как Россия. Вот это странно, и здесь это оценивается с недоумением", — сказал он.

Читайте также: Подозрение Порошенко в госизмене: эксперт дал совет пятому президенту

По словам Фейгина, Россия только и ждет, чтобы в Украине начался хаос.

"Кремль внимательно следит за ситуацией с Порошенко. Они хотят спихнуть Зеленского, но не потому, что им больше нравится Порошенко, они хотят хаоса в Украине, который приведет к достижению их цели. Уже объявлено о саммите России и НАТО 12 января. На этом фоне, не говоря уже о Женевских переговорах между США и Россией, дело Порошенко — это внутренняя история, она должна оставаться таковой. Любая пропаганда вовне о том, что режим Зеленского преследует, сажает и так далее, вредит имиджу Украины как жертвы агрессии России. И Порошенко, и его окружению было бы важно посмотреть, какими могут быть последствия подобных заявлений", — сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус рассказал, что думают о ситуации с делом против Петра Порошенко в США.

"Сегодня главным приоритетом является обеспечение безопасности Украины, подготовка народа, его воли к отражению агрессии, которая может иметь место. В повестке дня не должно быть борьбы с олигархами, с бывшим президентом", — заявил он.