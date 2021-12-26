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"Это большевистский метод": Шустер о СНБО, как о "карательном" инструменте власти Использование СНБО для наказания неугодных, стало провалом в правлении действующей власти, считает журналист

Нынешняя власть пошла по неверному пути, когда Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) начала использовать, как карательный инструмент. Об этом сказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" телеведущий и журналист Савик Шустер.

По его словам, "большевистский метод", к которому обратилась действующая власть, имея в виду использование для "наказания" СНБО, стал началом конца доверия к ним.

"Я думаю, что момент, когда они приняли решение использовать СНБО как инструмент карательной политики. Или просто карательный инструмент. Момент, в который это решение было принято. Я не знаю, в каком составе. Точно должен был быть президент, потому что он глава Совета национальной безопасности и обороны. В момент, в который они решили, что это прут, это наш инструмент, это наш лом. Правовое поле не играет никакой роли. Мол, с этим инструментом в руках мы накажем всех, кого мы считаем, что нужно наказать. Мол, мы себе расчистим поле, мы будем реально властвовать вот с этим инструментом в руках. Вот этот момент, я считаю, был началом конца. Это очень, кстати, большевистский метод", — сказал Шустер.

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Он обратил внимание на закрытие нескольких телеканалов в Украине. По его мнению, вещание информации в СМИ, которое бы устроило власть, можно расценивать как пропаганду.

"Я вообще не понимаю этого, поверьте мне. Вот это борьба за каналы, за что им показывать. Понимаете, что-то в жизни надо делать вообще-то. Пропагандой жизнь не улучшишь. Не станет тебе жизнь приятней, не станут цены ниже, или не будут повышаться. Огромное количество вещей не изменится, если ты таким средством будешь постоянно обращаться к народу и говорить какие-то вещи, которые не происходят", — сказал журналист.

Напомним, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что СНБО не может быть органом исполнительной власти.

"СНБО тем более не может быть судебным органом, который наказывает виноватых. СНБО - это орган, в моем понимании, который вырабатывает стратегии, стратегии обсуждаются, принимаются и имплементируются указами президента. Вот так должно быть", - сказал он.

Ранее экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Совете нацбезопасности и обороны не было никаких докладов по поводу лиц, имеющих статус "вор в законе".

"Откровенно говоря, по нескольким "ворам в законе" был доклад представителя МВД. Но по каждому конкретному человеку решение не принимается, оно принимается по целому списку. В основном мы не знаем, кто эти люди – это правда. Когда так принимаются решения, мы потом с вами обсуждаем 108 ошибок.

Я вам точно не назову 500 человек, которые были в списке "воров в законе" или контрабандистов. Добавилась там или исчезла какая-то фамилия – я не знаю. Сказать, что мы изучили каждую фамилию, нет. Я неоднократно озвучивал вопрос о том, чтобы получать материалы раньше, особенно в отношении санкций. Это же открытый вопрос, и люди потом все эти называются", - сказал Разумков.