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Заявление о "госперевороте" на сатиру не тянет, это уже другой жанр - Шустер В команде Зеленского плохи дела с режиссурой, отметил Шустер, комментируя пресс-конференцию президента

Когда власть тяготеет к авторитаризму, у нее активизируется креативное мышление. Об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист и телеведущий Савик Шустер.

Во время интервью ведущий также прокомментировал пресс-конференцию Владимира Зеленского, где прозвучало заявление президента Украины о госперевороте.

"Они пишут сценарий. Они реально плохие режиссеры. Президент играет очень хорошо роль президента. Он играет роль президента прекрасно. Но сценаристы и режиссеры очень слабые. И это меня тоже удивляет. С другой стороны, это вам не сатира. Да. Потому что это немножко другой жанр. А обвинить кого-то в перевороте - это совсем другой жанр", — сказал Шустер.

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Он также предположил, что это не "вершина" креативности нынешней власти.

"Это невозможно обсуждать. Можно придумать все что угодно. Власть, когда она тяготеет к авторитаризму, у нее развивается некая конспирологическая креативность... Я не могу сказать, что они достигли вершин своей креативности. Я думаю, что они еще сделают пару шагов вперед. Ничем хорошим это не закончится. Я сейчас говорю и про них, и про нас. Про всех. Вот ничем хорошим это не закончится. Потому что они прекрасно знают, что они делают. Что самое страшное. Вот самое страшное, что они знают, что они делают", — сказал журналист.

Шустер также напомнил часть дискуссии на пресс-марафоне Зеленского, когда президент заявил ему о том, что он "богатый журналист".

"Я, когда ехал на пресс-конференцию, я понимал, что я против актера никогда не сыграю. А "вы богаты журналист" слишком слабая провокация. Она слишком слабая, чтобы меня вывести из себя. Но, с точки зрения режиссуры, я всегда выигрываю. Потому что у меня есть свой опыт и в театре, и не только в театре. Но как актер я всегда проиграю. Понимаете, вот все говорят про (журналиста - ред.) Юрия Бутусова…Не знаю, сознательно или нет, потому что это уж было во второй или третей части пресс-конференции, он его (Зеленский Бутусова – ред.) реально спровоцировал. По-настоящему. Он ударил ниже пояса. Я имею в виду президента. И Юрий Бутусов ответил, как ответил. Меня он ниже пояса так не ударил. Но с другой стороны, слушайте, что такое богатый журналист? Мне это интересно. Что он считает богатым? У меня нет проблем ответить на этот вопрос. Вообще. Они придумали такой ход. Может, они думали, что это выведет меня из себя. Я ехал на пресс-конференцию, понимая, что актерски я всегда проиграю", — подчеркнул Шустер.

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Шустер обратил внимание, что во время выступления президента в Раде тема "госпереворота" не затрагивался вообще.

"Я хотел доказательств, хоть каких-то. Нельзя на пустом месте сказать, что готовится госпереворот…Тем более, повторюсь, продолжение этой серии, не другая серия, а продолжение этой серии было в парламенте. Таким образом, ты глава государства, говоришь о государственном перевороте и парламенту ни слова? Вообще ни слова. В послании не было ни одного слова. Но это странно", — сказал журналист.

Кроме того, Савик Шустер в этом же интервью выразил предположение, что большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского могла быть организована для того, чтобы сообщить обществу о "госперевороте", который якобы затевался в Украине 1 декабря.

"Это была новость всемирная, везде. Просто я не знаю страны, в которой есть средство информации, у которого это не было первой новостью", — сказал он.

Ранее, Савик Шустер сразу после пресс-конференции Зеленского 26 ноября сообщал о своих впечатлениях на телеканале "Украина 24".

"Я и президент - мы из разных совершенно сфер. Я в журналистке более 30 лет, а он никогда в ней не работал. Что я с ним могу обсуждать? Так считает сегодняшний президент Украины. Для этого мы, журналисты, существуем, чтобы эту точку зрения дать и потом ее проверить, вот и все", — сказал он.

Напомним, журналист Юрий Бутусов собирается судиться с президентом Владимиром Зеленским за его заявление на пресс-марафоне. Речь, в частности, об обвинении, что Бутусов виновен в смертях украинских военных на Донбассе.

Также журналист заявил, что противоречия в деле "Вагнергейта" до сих пор не устранены, а после пресс-конференции президента Зеленского вопросов появилось еще больше.

Бутусов рассказал, что есть множество информации как от журналистов, так и от руководства страны по делу "вагнеровцев", но истина все еще не установлена.

26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время этого марафона президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине.