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Пресс-конференцию Зеленского могли созвать, чтобы сообщить о "госперевороте" – Шустер Президент прибег к актерскому мастерству, чтобы заявление о "госперевороте" прозвучало с драматизмом, считает Шустер

Большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского, которая состоялась 26 ноября, могла быть организована для того, чтобы сообщить обществу о "госперевороте", который якобы затевался в Украине 1 декабря. Об этом рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист и телеведущий Савик Шустер.

Во время беседы с телеведущим Тиграном Мартиросяном, он отметил, что эта новость облетела весь мир.

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Мартиросян: - Есть гипотеза, что вся пресс-конференция была собрана, организована, для того чтобы сделать это заявление о "госперевороте".

Шустер: - Я думаю, что да.

Мартиросян: - Вы согласны с этим?

Шустер: - Конечно. Несомненно. Даже вся моя редакция говорила, что вся эта пресс-конференция, видимо, для того, чтобы что-то сказать вам. В итоге это не было (лично - ред.) мне, мне там было сказано мало слов, но в том ответьте на мой вопрос и прозвучал этот переворот... Я вам скажу, это такая новость, которую только актер может подать с таким драматизмом.

Мартиросян: - Да, это был первый случай, когда журналисты во время пресс-конференции меняли тот вопрос, который подготовили, потому что у всех возникли вопросы именно о госперевороте. А что, а как, детали, мировая пресса, президент США Джозеф Байден тут же это комментирует.

Шустер: - Это была новость всемирная, везде. Просто я не знаю страны, в которой есть средство информации, у которого это не было первой новостью.

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Напомним, Савик Шустер сразу после пресс-конференции Зеленского 26 ноября сообщил о своих впечатлениях на телеканале "Украина 24".

"Я и президент - мы из разных совершенно сфер. Я в журналистке более 30 лет, а он никогда в ней не работал. Что я с ним могу обсуждать? Так считает сегодняшний президент Украины. Для этого мы, журналисты, существуем, чтобы эту точку зрения дать и потом ее проверить, вот и все", — сказал он.

Как сообщалось, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время этого марафона президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине.