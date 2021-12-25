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"Настоящий сюрприз": Шустер рассказал, чем его удивил Зеленский Телеведущий назвал причину перемен в украинской власти

Для телеведущего Савика Шустера главной неожиданностью уходящего 2021 года стали перемены, которые произошли с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением.

Об этом Шустер рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Если оценивать этот год из личных эмоций, не массовых, не коллективных, то конечно, преобладающая моя эмоция - это удивление. Все, что сейчас происходит... такой концовки этого года я не предполагал. Это настоящая неожиданность, сюрприз... Не хочу использовать громкие слова как "шок", но близко к этому... Я считаю, что я не единственный, который глубоко удивлен тем, что происходит, и насколько изменился человек, который является главой государства, и то окружение, которое вокруг него. Это вызывает огромное глубочайшее удивление", - заявил Шустер.

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Комментируя причины таких перемен во власти, телеведущий отметил:

"Я думаю, тот сценарий, который они себе нарисовали, написали, представили, - не работает. Сейчас это чистая импровизация, поиск сценарных поворотов. Скажем, что значит журналистам произнести слово "переворот" и произнести фамилию Ахметова, и через несколько дней, выступая перед парламентариями в Верховной Раде с ежегодным посланием президента, об этом вообще ни слова не сказать? Это значит, что это была одна серия сериала - перевороты и так далее, а это уже вторая серия сериала, там переворота уже нет... Как-то это все немножко смущает. Потому что не в действительности представляется жизнь людям, которые руководят страной, а в каких-то сценарных историях. Эти сценарии придумываются и потом вбрасываются в общество".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября публично отчитал телеведущего Савика Шустера. Зеленский заявил, что благодаря Шустеру "происходит постоянное раскачивание ситуации внутри нашей страны". Также президент заявил, что телеведущий "служит олигархам".

В свою очередь Шустер задал Зеленскому вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

После мероприятия Шустер также прокомментировал пресс-марафон Зеленского.

"Я и президент - мы из разных совершенно сфер. Я в журналистке более 30 лет, а он никогда в ней не работал. Что я с ним могу обсуждать?" - сказал он.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент Владимир Зеленский лично дает команду посадить.