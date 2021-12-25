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"10 шагов" для мира на Донбассе: в ТКГ раскрыли подробности плана Зеленского Сергей Гармаш считает, что российские СМИ обнародовали подлинные предложения Владимира Зеленского

"10 шагов" президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе - это дипломатический документ, который должен защитить Украину от обвинений в нежелании договариваться.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, комментируя мирный план Зеленского, опубликованный российскими СМИ.

"Я не видел этого документа, он был закрытым. Я считаю, что не нужно было его публиковать, поскольку это дипломатический документ. Это не официальные предложения России по разрешению конфликта, это дипломатический документ о продолжении диалога фактически. Президент правильно сказал - "чтобы нас не обвиняли, что мы не хотим разговаривать или что-то выполнять", - объяснил участник переговоров по Донбассу.

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Гармаш выразил уверенность, что российские СМИ опубликовали настоящий документ.

"По заседаниям Трехсторонней контактной группы я вижу, что здесь нет ничего нового абсолютно, кроме того, что мы и так предлагаем на каждом заседании - это подготовка обмена, возобновление перемирия, обсуждение законов, предусмотренных в Минских соглашениях, а не неких планов, на которых настаивает сейчас Россия. Поэтому я не вижу здесь чего-то экстраординарного. Считаю, что это был рабочий документ, направленный с дипломатическими целями", - заявил он.

Член украинской делегации в ТКГ также прокомментировал пункт в документе, который касается имплементации в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера".

"Действительно, Украина подписала обязательство имплементировать формулу Штайнмайера, утвержден ее текст. Российская сторона блокирует обсуждение и возможность внесения в законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах этой формулы. Я не вижу в ней ничего страшного. Она фиксирует лишний раз, что выборы на оккупированной территории должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, с законодательством Украины... И главное - эта формула еще раз фиксирует, что выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ требуют контроля государством территории, на которой это государство проводит выборы. Поэтому мне кажется, что эта формула - немного раздутая тема. Я неоднократно говорил, что мы готовы внести изменения в этот законопроект и внести законопроект в Верховную Раду. А там уже депутаты будут решать - принимать или не принимать", - рассказал Гармаш.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 21 декабря заявил, что Украина подготовила "10 шагов по реализации Минских соглашений", которые переданы для ознакомления США, Франции, Германии и России.

"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят о выполнении этапов минских переговоров, мы говорим: мы готовы выполнять", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина"

Впоследствии российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники опубликовало подробности плана Зеленского. Документ, в частности, предусматривает обмен пленными, меры по усилению режима прекращения огня, разблокирование контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, двусторонние переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, проведение саммита лидеров "нормандского формата", а также имплементацию в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".