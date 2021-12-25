18:43, Сегодня

"10 шагов" для мира на Донбассе: политолог рассказала, что не так с документом "Почему украинцы не знали об этих "10 шагах?"

Документ с программой "10 шагов по Донбассу", который активно публикуют российские СМИ - кулуарные договоренности, чтобы устроить переговоры между президентами России и Украины. Такое мнение озвучила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Светлана Кушнир.

"Недавняя ситуация, когда нам сказали, что "10 шагов" были переданы представителям нормандской четверки... я понимаю, что Франция, Германия - партнеры. Но мы, украинцы, ничего об этом не знаем, об этих "10 шагах". Если эти "шаги" были переданы российской стороне, и российские СМИ "слили" эти шаги - почему украинцы не знали об этих "10 шагах"? Это странная позиция. И поэтому, мне кажется, этими кулуарными договоренностями пытаются связать Зеленского и Путина, чтобы зафиксировать перемирие", - сказала она.

По мнению Кушнир, украинские власти до официальной встречи Зеленского и Путина могли бы отображать действия России:

"Мы можем отобразить действия РФ: продемонстрировать силу, сконцентрировать военнослужащих наших. Мы тоже могли бы усилить свои границы: Харьковскую область, Сумскую, Черниговскую. Чтобы показать своему возможному врагу, что переходить границу с Украиной лучше не стоит".

Политолог отметила, что украинские власти не демонстрируют сильную позицию в переговорах с РФ, в то время как Владимир Путин продолжает испытывать нашу страну на прочность.

"Мы, граждане, так и не почувствовали подготовку к возможному вторжению. Были какие-то учения или сработали наши отряды территориальной обороны... Наши резервисты постоянно спрашивают об учебе, они готовы это пройти. Единственная сильная позиция – указ президента об утверждении на 2022 год перечня международных учений в Украине с европейскими и западными партнерами для слаживания боевых единиц", - сказала она.

Отметим, что российские журналисты начали публиковать так называемые "10 шагов", которые власти Украины якобы предложили для прекращения войны на Донбассе.

По информации издания "Коммерсант", украинские документы были переданы членам Трехсторонней контактной группы перед последним заседанием.

Ранее стало известно, что Россия в Трехсторонней контактной группе согласилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе. По словам члена украинской делегации в ТКГ, журналиста Сергея Гармаша, позиция РФ в переговорах резко изменилась 22 декабря.

"В начале заседания они выдвигали старые требования, которые невыполнимы фактически. Но затем что-то изменилось, возможно, был звонок из Москвы и они заняли более конструктивную позицию", - сказал он.