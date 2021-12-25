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Путин вновь вербует наемников на Донбасс: Яковина раскрыл детали Президент РФ готовится к возможному обострению, отметил журналист

Президент России Владимир Путин инициировал по всей России вербовку наемников для отправки на Восток Украины на случай обострения на Донбассе. Однако желающих воевать сегодня гораздо меньше, чем в 2014 году.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Судя по всему, Путин действительно готовится к возможному обострению на Донбассе или где-то рядом с Донбассом. Издание "Медуза" выпустило расследование о том, как по всей России сейчас собирают наемников для отправки туда. В этом расследовании я нашел три очень важных, на первый взгляд, момента. Первый - наемников вербуют не только сейчас, это происходит уже целый месяц. Второй момент - их отправляют в Ростовскую область России, поближе к Донбассу. Третье - желающих пока очень мало, потому что одни боевики боятся, что их "кинут" и не заплатят, другие - что их убьют. Поэтому набор в наемники идет пока довольно тяжело", - сказал журналист.

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По его словам, вербовкой занимаются разные люди и организации, поэтому у них разные подходы к делу.

"Одним потенциальным наемникам вербовщики предлагают обычную для этого вида "бизнеса" зарплату, но не говорят, куда именно их отправят служить. Опытные наемники все равно понимают, что их отправляют на Донбасс, и не соглашаются. Почему не соглашаются? Дело в том, что в этом случае нанимателем этих наемников будет выступать не министерство обороны России, как они сами хотели бы, а так называемые "ДНР-ЛНР". А эти организации своих партнеров почти всегда "кидают" и денег не выплачивают. Поэтому многие из наемников говорят, что все это очень напоминает мошенничество. Другие вербовщики честно говорят, что отправляют людей на Донбасс. Чтобы заманить этих людей, выставляют какие-то космические зарплаты - до 4,5 тыс. долларов. Это похоже на жульничество, и гарантии оплаты никакой нет", - объяснил Яковина.

Как отметил журналист, боевики жалуются даже, что им не дают задаток на приобретение зимнего обмундирования.

"Поэтому желающих ехать довольно мало, особенно если сравнивать с 2014 годом, когда многих привлекали не только деньги, но и сказки про "Новороссию". Сейчас в эти сказки даже самые тупые наемники не верят, потому что понимают, что это всего лишь пропаганда", - добавил он.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.