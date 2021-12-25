Путин вновь вербует наемников на Донбасс: Яковина раскрыл детали

Президент РФ готовится к возможному обострению, отметил журналист

Путин вновь вербует наемников на Донбасс: Яковина раскрыл детали

Президент России Владимир Путин инициировал по всей России вербовку наемников для отправки на Восток Украины на случай обострения на Донбассе. Однако желающих воевать сегодня гораздо меньше, чем в 2014 году.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Судя по всему, Путин действительно готовится к возможному обострению на Донбассе или где-то рядом с Донбассом. Издание "Медуза" выпустило расследование о том, как по всей России сейчас собирают наемников для отправки туда. В этом расследовании я нашел три очень важных, на первый взгляд, момента. Первый - наемников вербуют не только сейчас, это происходит уже целый месяц. Второй момент - их отправляют в Ростовскую область России, поближе к Донбассу. Третье - желающих пока очень мало, потому что одни боевики боятся, что их "кинут" и не заплатят, другие - что их убьют. Поэтому набор в наемники идет пока довольно тяжело", - сказал журналист.

Читайте также: На Минских соглашениях поставлен крест - политолог о переговорах Путина и Байдена

По его словам, вербовкой занимаются разные люди и организации, поэтому у них разные подходы к делу.

"Одним потенциальным наемникам вербовщики предлагают обычную для этого вида "бизнеса" зарплату, но не говорят, куда именно их отправят служить. Опытные наемники все равно понимают, что их отправляют на Донбасс, и не соглашаются. Почему не соглашаются? Дело в том, что в этом случае нанимателем этих наемников будет выступать не министерство обороны России, как они сами хотели бы, а так называемые "ДНР-ЛНР". А эти организации своих партнеров почти всегда "кидают" и денег не выплачивают. Поэтому многие из наемников говорят, что все это очень напоминает мошенничество. Другие вербовщики честно говорят, что отправляют людей на Донбасс. Чтобы заманить этих людей, выставляют какие-то космические зарплаты - до 4,5 тыс. долларов. Это похоже на жульничество, и гарантии оплаты никакой нет", - объяснил Яковина.

Как отметил журналист, боевики жалуются даже, что им не дают задаток на приобретение зимнего обмундирования.

"Поэтому желающих ехать довольно мало, особенно если сравнивать с 2014 годом, когда многих привлекали не только деньги, но и сказки про "Новороссию". Сейчас в эти сказки даже самые тупые наемники не верят, потому что понимают, что это всего лишь пропаганда", - добавил он.

Читайте также: Угроза нападения на Украину: Путин ведет себя как лидер КНДР

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе Россия ОРДЛО Владимир Путин Иван Яковина