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Россияне не понимают, что им готовит Путин - журналист из РФ о войне с Украиной Война существует в сознании россиян как некая компьютерная игра, отметил Игорь Яковенко

Большинство жителей России не исключают полномасштабной войны с Украиной. При этом россияне не отдают себе отчет, какое будущее в случае войны им готовит президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

"В соответствии с данными "Левада-центра", 80% россиян не исключают возможности войны. 3% считают, что война неизбежна. Примерно по 35% считают, что война очень вероятна либо вероятна. Так что россияне это понимают. Проблема заключается в том, что у россиян двойственное сознание - вроде бы война так или иначе может быть, но персонально каждый из россиян войны для себя не хочет - "где-то там пускай будет война", - объяснил он.

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На вопрос, понимают ли россияне, что возможная война затронет каждого, Яковенко ответил:

"Это точно нет. Война существует как некая компьютерная игра".

Журналист также напомнил, что МЧС России недавно обнародовало ГОСТ о братских могилах.

"Там четко показано, каким образом россиян будут хоронить в братских могилах. Там очень важные и конкретные данные, дистанция 50 сантиметров по горизонтали и 50 сантиметров по вертикали... Это будущее, которое Путин уготовил россиянам... Это такое деловитое, методичное, спокойное описание будущего россиян. К сожалению, подавляющее большинство россиян этого не понимает", - констатировал Яковенко.

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.