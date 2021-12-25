Почему ЕС не остановит Путина - дипломат объяснила позицию Запада по Украине

События в Украине создают зону опасности во всей Восточной Европе, отметила Юлия Осмоловская

Почему ЕС не остановит Путина - дипломат объяснила позицию Запада по Украине

США помогают Украине противостоять России более активно, чем Европейский Союз, поскольку у стран ЕС нет единой позиции по поводу российской угрозы.

Такое мнение высказала в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" дипломат Юлия Осмоловская.

"Меркель была против предоставления Украине вооружения не из-за того, чтобы не раздражать Россию. Этот фактор также учитывается, но прежде всего главное - это позиция немецких поколений после Второй мировой войны, не имеющая толерантности к участию Германии в каких-либо вооруженных кампаниях как раз из-за наследия Второй мировой войны... Фактор опасения реакции России играет свою роль, но он не основополагающий... Ментальность каждой страны требует от Украины адресных аргументов, которые могут применяться в том или ином диалоге", - подчеркнула она.

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В то же время Осмоловская отметила, что "Соединенные Штаты находятся вообще на другом полушарии, поэтому для них этот конфликт достаточно дистанционный".

"Для Европы этот вопрос чувствительный, поскольку происходящее в Украине может создавать и будет создавать зону опасности во всей Восточной Европе, и может дальше иметь эффекты расширения. Вторая проблема европейских стран - у них разная степень восприятия реальной угрозы со стороны России. Здесь и историческое наследие учитывается... Макрон вообще в 2018 году выступил с идеей стратегического диалога с Российской Федерацией именно потому, что путем привлечения к коммуникации можно выстроить или укрепить гарантии безопасности", - сказала дипломат.

Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 23 декабря провели разговор, в котором заявили, что Россия должна пойти на деэскалацию в Украине, а в случае расширения агрессии ее ждут серьезные последствия.

Американский военный аналитик Гарри Табах в эфире телеканала "Украина 24" выразил сомнение в том, что США сегодня готовы защищать интересы Украины.

"Пока что я не видел никакого представления интересов Украины. Снятие с "Северного потока-2" санкций - это не в интересах Украины. Урезать военный бюджет для Украины сразу после саммита с Путиным на 200 миллионов - я тоже не вижу помощи Украине от этого. Нет посла американского в Украине - тоже не представляю, какая польза для Украины", - перечислил он.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Запад не может помешать планам президента России Владимира Путина, поскольку ведущие европейские политики коррумпированы Кремлем.

Источник Украина 24 Теги Европейский Союз Россия США Европа Юлия Осмоловская