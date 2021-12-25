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Почему ЕС не остановит Путина - дипломат объяснила позицию Запада по Украине События в Украине создают зону опасности во всей Восточной Европе, отметила Юлия Осмоловская

США помогают Украине противостоять России более активно, чем Европейский Союз, поскольку у стран ЕС нет единой позиции по поводу российской угрозы.

Такое мнение высказала в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" дипломат Юлия Осмоловская.

"Меркель была против предоставления Украине вооружения не из-за того, чтобы не раздражать Россию. Этот фактор также учитывается, но прежде всего главное - это позиция немецких поколений после Второй мировой войны, не имеющая толерантности к участию Германии в каких-либо вооруженных кампаниях как раз из-за наследия Второй мировой войны... Фактор опасения реакции России играет свою роль, но он не основополагающий... Ментальность каждой страны требует от Украины адресных аргументов, которые могут применяться в том или ином диалоге", - подчеркнула она.

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В то же время Осмоловская отметила, что "Соединенные Штаты находятся вообще на другом полушарии, поэтому для них этот конфликт достаточно дистанционный".

"Для Европы этот вопрос чувствительный, поскольку происходящее в Украине может создавать и будет создавать зону опасности во всей Восточной Европе, и может дальше иметь эффекты расширения. Вторая проблема европейских стран - у них разная степень восприятия реальной угрозы со стороны России. Здесь и историческое наследие учитывается... Макрон вообще в 2018 году выступил с идеей стратегического диалога с Российской Федерацией именно потому, что путем привлечения к коммуникации можно выстроить или укрепить гарантии безопасности", - сказала дипломат.

Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 23 декабря провели разговор, в котором заявили, что Россия должна пойти на деэскалацию в Украине, а в случае расширения агрессии ее ждут серьезные последствия.

Американский военный аналитик Гарри Табах в эфире телеканала "Украина 24" выразил сомнение в том, что США сегодня готовы защищать интересы Украины.

"Пока что я не видел никакого представления интересов Украины. Снятие с "Северного потока-2" санкций - это не в интересах Украины. Урезать военный бюджет для Украины сразу после саммита с Путиным на 200 миллионов - я тоже не вижу помощи Украине от этого. Нет посла американского в Украине - тоже не представляю, какая польза для Украины", - перечислил он.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Запад не может помешать планам президента России Владимира Путина, поскольку ведущие европейские политики коррумпированы Кремлем.