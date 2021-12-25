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"Заткните рты": Шкиряк остро отреагировал на пресс-конференцию Путина "И, кстати, вашу Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий"

Главная идея Путина – прекратить существование Украины, как демократического, европейского государства. Об этом сказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, комментируя пресс-конференцию президента РФ, которая состоялась 24 декабря.

"Путин объективно реально начал готовить население РФ к вероятной войне с Украиной. Все его посылы сосредотачивались на том, что с территории Украины есть реальная угроза, будут летать ракеты. Безусловно, продолжается циничный шантаж для сдачи нашей территории. Это большая геополитическая игра, которая заключается в его стремлении к перераспределению Европы, чтобы восстановить Российскую империю", - сказал он.

Также украинского политика очень возмутили слова хозяина Кремля о том, что Украину создал лидер большевистского движения Владимир Ленин.

"Это уже на грани безумия. Я хочу ему напомнить (Владимиру Путину,-ред), что когда существовало одно из самых могущественных государств Европы Киевская Русь, там где сейчас Москва - росли сорняки и цвели болота. И, кстати, вашу Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий. Так что пожалуйста, заткните рты и никогда не смешивайте грешное с праведным", - сказал Шкиряк.

Комментируя вероятность полномасштабного вторжения российских войск в Украину, экс-советник министра внутренних дел сказал следующее:

"Я думаю, что на полномасштабную войну Путин не согласится. Но есть угроза локальных ракетных ударов. Готовы ли к этому украинские власти - это вопрос".

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

Вопрос о том, готовится ли Россия к вторжению в Украину, президент РФ перевел в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Также традиционно президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения…

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе –ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому.

Второй вариант, я уже говорил об этом: создание на этой территории такой "антироссии" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению… Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой", - сказал он.