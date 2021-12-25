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"Дело Порошенко" достали, когда начал падать рейтинг Зеленского — Бацман

Подозрение пятому президенту Петру Порошенко составляли таким образом, что обвинительными приговорами оно закончиться не сможет. Такой точкой зрения поделилась в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"Если бы Владимир Зеленский, когда пришел к власти, не он лично, а силовые структуры, все органы, которые могут досудебные, судебные действия проводить, начали целенаправленную, методичную, открытую работу прямо с первого дня, то это бы воспринималась сегодня обществом вообще по-другому. Два с половиной года Владимир Зеленский, который строил свой рейтинг на критике, на том, что он стал "приговором для Порошенко", все эти 2,5 года он и его органы ничего не делали", — отметила Бацман.

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Журналистка также сообщила, что по "делам Порошенко" были определенные договоренности.

"По сути у них были какие-то "договорняки", о которых очень часто и много кулуарно говорили абсолютно разные люди, и не только кулуарно. Заявляли очень многие представители народных депутатов, о том, что идут постоянно какие-то переговоры, кто-то и что-то останавливает в ручном режиме, дают указания суду и так далее. И сегодня, когда при падении личного рейтинга Владимира Зеленского, при падении рейтинга его партии, вдруг вспоминают о деле Порошенко, и происходят такие вещи, то это воспринимается, как политическое преследование. Это выглядит так. Нельзя на белое, сказать черное, плюс это выглядит, как очередная серия "Слуги народа" (речь идет о телесериале "Слуга народа" - ред.)", — сказала Бацман.

Она обратила также внимание на текст подозрения Порошенко, отметив, что пятому президенту "судебная опасность" не грозит.

"Даже если судить по тому, как было выписано подозрение, то можно сказать о том, что два с половиной года органы ничего не делали, а это все лежало под сукном. А сейчас, когда нужно что-то, то вспомнили, что есть еще такое дело, но его достали и выписали так поспешно, что наверное никакая судебная опасность в виде реального приговора Порошенко здесь не угрожает. Потому что, если выписано так подозрение, то наверно также собраны и факты о нем. Конечно, нельзя не сказать о том, что сейчас Порошенко становится заложником нереформированной системы. У него же было 5 лет до этого, за которые он, как декларировал, как обещал, мог создать главное для Украины - это независимую судебную систему", — подчеркнула журналистка.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Политический эксперт, дипломат Валерий Чалый, считает, что сегодняшняя ситуация с Порошенко связана с требованиями Кремля.

"Почему сейчас? У меня убеждение, я не могу доказать это, но имея опыт работы и общения с российской стороной на многих переговорах, я считаю, что это требование Путина. Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить...

Для Путина Порошенко враг номер один. Он таким не был для него в 2014 году. Тогда Петр Алексеевич пытался вместе с администрацией найти пути переговоров, в том числе и с Путиным. Это ни к чему не привело... Я уверен, что теперь, когда наша армия освободила две трети нашей территории, после этого он (Порошенко - ред.) - враг номер один для Путина. И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным - это как раз Порошенко, который если не за решеткой (будет – ред.), то (будет –ред.) под давлением, чтобы его политически уничтожать", — сказал дипломат.