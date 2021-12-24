23:46, Вчера

Зеленский собирался в президенты еще в 2014 году: Гордон раскрыл подробности По словам журналиста, документы 2014 года от Зеленского могут до сих пор храниться в ЦИК

Владимир Зеленский собирался баллотироваться в президенты Украины еще в 2014 году и даже подал документы в Центризбирком, однако впоследствии отказался от своих планов.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист Дмитрий Гордон.

"В новейшей истории Украины были люди, чьих фамилий практически никто не знает. Не знаю, говорит ли вам фамилия Сергея Нижнего что-либо. Сергей Нижний, с которым я имел счастье общаться, покойный, к сожалению, он умер молодым. Этот человек был юристом Владимира Зеленского. Он привел в команду Владимира Зеленского огромное количество людей, которые заняли все возможные ключевые посты - огромное количество топ-фигур. Сергей Нижний, будучи юристом Владимира Зеленского, еще в 2014 году сдал его документы в ЦИК на выборы президента. Но начались события - война и так далее. Видимо, Владимир Александрович решил, что еще не время, я не знаю. Но денежный залог не внесли. То есть документы наверняка там", - сообщил он.

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По словам Гордона, ведущий телеканала "Украина 24" Василий Голованов пообещал выяснить, так ли это, и дать в ЦИК официальный запрос.

"Если окажется, что документы Владимира Александровича еще в 2014 году подавались, но я знаю, что подавались, Сергей Нижний об этом сказал, то это уже другая ситуация, интересно", - сказал журналист.

На вопрос, почему с 2014 года Зеленский не мог собрать команду, которая потом не будет создавать ему скандалы, Гордон ответил:

"Владимир Александрович сделал намного больше, чем собрать людей. Он сделал прекрасный фильм "Слуга народа", благодаря которому выиграл президентские выборы с результатом 73%".

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала Украина 24 предположил, что следующим кандидатом от власти на выборах главы государства может стать глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от Офиса (президента - ред.) пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично", – сказал он.

Также Гордон объяснил, как Владимир Зеленский использует уголовное дело против своего предшественника Петра Порошенко.