22:59, Вчера

"Путин - слон в посудной лавке": Гордон объяснил, почему Запад не останавит Россию Президент РФ "имеет в голове устойчивую доктрину"

Запад не может помешать планам президента России Владимира Путина, поскольку ведущие европейские политики коррумпированы Кремлем.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Путин имеет в голове устойчивую доктрину, его никто не переубедит. Его мог бы переубедить Запад, если бы не был таким инертным, вязким, никаким... Путин - это уличный хулиган, слон в посудной лавке. Он крушит все, а они смотрят. Они же коррумпируются. Посмотрите - сегодня Фийон, бывший премьер-министр Франции, назначен членом наблюдательного совета "Сибура" - это одна из главных российских нефтегазовых структур. О чем мы говорим - бывший канцлер ФРГ Шредер работает, бывший премьер-министр Франции Фийон работает. И еще эта дама, к которой Путин летал на свадьбу в Австрию, экс-министр иностранных дел Австрии - она тоже в российских нефтегазовых структурах. Потрясающая история, чего мы хотим от Запада?" - отметил он.

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Гордон напомнил, что ему давал интервью бывший ближайший друг Путина, банкир Сергей Пугачев, проживающий во Франции.

"Он сказал дословно, что лидеры западных стран и выдающиеся западные политики в очереди стоят, чтобы коррумпироваться Россией. Потому что Россия щедрой рукой рассыпает "бабки" по всему миру, покупает дружбу и друзей", - подчеркнул журналист.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Американский военный аналитик Гарри Табах в эфире телеканала "Украина 24" выразил сомнение в том, что США сегодня готовы защищать интересы Украины.

"Пока что я не видел никакого представления интересов Украины. Снятие с "Северного потока-2" санкций - это не в интересах Украины. Урезать военный бюджет для Украины сразу после саммита с Путиным на 200 миллионов - я тоже не вижу помощи Украине от этого. Нет посла американского в Украине - тоже не представляю, какая польза для Украины", - перечислил он.