22:04, Вчера

"Зеленский не с того начал": Гордон о воинском учете для женщин Журналист посоветовал президенту начать с себя

Президент Владимир Зеленский должен сам пройти военную подготовку перед тем, как расширять возможности для взятия женщин на воинский учет.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Вопрос подготовки к агрессии со стороны Российской Федерации очень своевременный, я считаю. Начинать его надо хотя бы с того, что кто будет красть деньги из оборонного бюджета, рубить сразу по две руки. Начинать с себя надо. И вообще - ворам, которые крадут из бюджета, рубить руки. Не с женщин начинать, в армию их отправлять, а с себя", - подчеркнул он.

Читайте также: Военный учет для женщин: эксперт объяснил недочеты

По словам Гордона, "для начала президенту надо было пройти военную подготовку".

"Он же в армии не был, первый бы подал пример. Я лично два года отслужил достойно, красиво и честно. А он не был в армии, он уклонялся. Поэтому, прежде чем отправлять женщин в армию, отслужил бы сам, показал пример. А так оно выглядит нехорошо - мужики не могут подготовиться для отражения агрессии и привычно все валят на женщин", - считает журналист.

Читайте также: Бояться нечего: в каких случаях в ВСУ будут призывать женщин

Напомним, приказом Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий женщин, подлежащих постановке на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Экс-народный депутат Украины, участник АТО на Донбассе Андрей Тетерук в эфире телеканала "Украина 24" позитивно оценил идею власти. По его словам, чем больше граждан Украины будет проходить соответствующую подготовку, будет готовыми защищать страну - тем лучше.

"Для каждой женщины, действительно, есть много гражданских специальностей в военных подразделениях, где нужно вести соответствующий учет. При необходимости они будут это делать. Никто не отправит неподготовленных людей в атаку", – сказал он.