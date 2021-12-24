21:51, Вчера

Гордон дал неожиданный прогноз, касающийся президентских выборов Если у Зеленского не будет шансов выиграть президентские выборы, от Офиса президента пойдет Ермак, сообщил Гордон

Глава Офиса президента Андрей Ермак превзошел всех прежних глав украинских президентских администраций. Об этом заявил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Я думаю, что Андрей Ермак очень умный человек, очень мощный. Он сегодня является фактически президентом страны - он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава Офиса (президента - ред.) руководил страной, не было никогда у нас. Он оказался мощнее, чем самый мощный руководитель Администрации президента. Я имел возможность со многими общаться, с некоторыми дружить. Я видел в работе Дмитрия Табачника. Это был блестящий организатор. Я дружил с ним до Революции Достоинства, потом, к сожалению, я с ним не разговаривал ни разу, не виделся, только один раз переписывались. Сергей Левочкин мощный был руководитель Администрации (президента - ред.). Виктор Медведчук, Литвин, Кушнарев, Балога - это серьезные люди были. Ермак превзошел всех", — сказал журналист.

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Он предположил, что вместо Владимира Зеленского на выборы главы Украины могут от Офиса президента выдвинуть именно Андрея Ермака.

"Такого еще не было человека, чтобы так мог взять президента в оборот и руководить страной. Поэтому, я считаю, что он умница, безусловно. Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от Офиса (президента - ред.) пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично", — сказал Гордон.

На вопрос телеведущего, есть ли вероятность, что Ермак сможет выиграть выборы президента, Гордон ответил, что это маловероятно.

"Не вижу шансов. Но пойти (на выборы - ред) - пойдет", — сказал он.

Ранее Дмитрий Гордон также заявлял, что глава Офиса президента Андрей Ермак является умнейшим человеком.

"Он является самым влиятельным главой Офиса президента за всю историю Офисов президента, потому что никогда еще ни один президент не был в такой зависимости от главы Офиса", — сказал он.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Ермаку надо уйти в отставку. Об этом он сообщил на телеканале "Украина 24", когда комментировал идею сложения народными депутатами полномочий.

"У меня есть более конструктивное предложение. По моему убеждению, как и по убеждению многих коллег... нам точно нужно начинать с головы. И у меня есть предложение очень конструктивное, чтобы перезагрузить то, что у нас происходит в Украине, — надо сдать должность главе Офиса президента Андрею Ермаку, который уже погряз в скандалах - и коррупционных, и в отношении "вагнеровцев". Мне кажется, что если он уйдет со своей должности, то это значительно перезагрузит всю украинскую политику", — сказал Железняк.