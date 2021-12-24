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"Зеленский мыслит кинофильмами": Гордон жестко высказался о деле Порошенко Журналист объяснил, как власти используют обвинения против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский использует уголовное дело против своего предшественника Петра Порошенко как пиар-акцию, чтобы отвлечь внимание общества и укрепить пошатнувшийся рейтинг.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Мое мнение - хотели бы посадить Петра Алексеевича, посадили бы в первые полгода. Я об этом его спрашивал на пресс-конференции полгода назад - вы сказали, что вы его приговор, где это? Мое мнение - президент и его окружение мыслят кинофильмом. Сейчас рейтингг упал у них сильно, вскрылись многие неприглядные и отвратительные вещи для президента и Офиса президента. И они решили "киношкой" перебить эту ситуацию", - отметил журналист.

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Гордон напомнил, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан сказал ему в интервью, "что у них там идея в Офисе президента в один день свезти в СИЗО Порошенко и Медведчука".

"Вот картинка крутая, и все говорят - у нас крутой президент. Порошенко и Медведчука свез в один день в СИЗО - вот это мужик, молодец", - пояснил Гордон.

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Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Вручить подозрение политику следователи ГБР пытались еще в пятницу, 17 декабря. Но в тот день Петр Порошенко уехал от правоохранителей на автомобиле.

Издание "Главком" 24 декабря со ссылкой на свои источники сообщило, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко.

Сообщается, что сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко, как и сообщение о подозрении.

Политолог Андрей Рудык в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Петра Порошенко после возвращения из зарубежного турне в аэропорту могут встретить правоохранители.

"Я думаю, они его и должны ждать. Когда повышается градус в связи с такими новостями, довольно странное поведение с точки зрения государства как института и правоохранительных органов, когда они не будут ждать Петра Алексеевича", - сказал Рудык.