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Путин, когда выдвигал ультиматум, забыл, что с голой шваброй на НАТО не попрешь - Латынина Путин пытается доказать всему миру свою значимость, в очередной раз оглашая "китайское предупреждение", сказала российская журналистка

Поведение президента России Владимира Путина, который выдвигает требования к США и НАТО напоминает затянувшийся спектакль. Об этом в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявила российская журналистка Юлия Латынина.

Журналистка прокомментировала пресс-конференцию Путина, во время которой он ушел от ответа насчет предоставления гарантий относительно ненападения на Украину.

"Вот это поведение Владимира Владимировича (Путина - ред.) мне напоминает (произведение – ред.) Оскара Уайльда "Кентервильское привидение", когда Кентервильское привидение вначале рисовало пятно крови красной краской, потом оранжевой, а затем дело дошло до зеленой. Это была уже такая "зеленая краска", чтобы, наконец, Владимира Владимировича приняли всерьез. Чтобы поняли, что он сейчас нападет, что он выдвинул ультиматум, что это последнее "китайское предупреждение", произнесенное 1533 раз. И это в купе с вот этим удивительным ультиматумом, который Владимир Владимирович выдвинул НАТО. Я думаю, что, когда он его выдвигал, он забыл, что с голой шваброй на НАТО не попрешь. И поскольку на его ультиматум ничего содержательного особо не отвечают, то Владимиру Владимировичу приходится (реагировать - ред.). И это затянувшийся, на мой взгляд, спектакль, когда человек топает ножками и говорит - я сейчас нападу, я сейчас такое сделаю, вот увидите, если вы все не встанете передо мной на колени, и ты, Байден, не отдашь мне свою жену и своего кота! А Байден все не отдает", — сказала Латынина.

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Также журналистка отметила, что Путин хочет прямых переговоров с НАТО, а не со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос, были бы полезны прямые переговоры Зеленского и Путина, она сказала:

"Мне сложно говорить, я думаю, что это виднее Зеленскому и Ермаку. Я не вижу ничего плохого в прямых переговорах, уж тем более в предложении прямых переговоров. Потому что получается неловкая пауза. Владимир Владимирович хотел прямых переговоров с НАТО, и даже Байден ему что-то обещал, а потом оказалось, что, судя по всему, другие страны НАТО воспринимают это обещание Байдена без особого энтузиазма. Получится как в сказке о рыбаке и рыбке - прямых переговоров с НАТО не будет, но Владимир Владимирович сможет переговорить с Зеленским. Я думаю, ему будет это как острый нож по одному месту".

Напомним, 23 декабря состоялась пресс-конференция Владимира Путина, во время которой он отказался давать гарантии, что Россия не нападет на Украину.

"По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. Это не мы пришли с ракетами к Штатам. Это они ставят ракеты на пороге нашего дома", — заявил Путин.

17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.