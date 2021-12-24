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"Это как острый нож для Путина": российская журналистка о переговорах с Зеленским Юлия Латынина объяснила, чего добивается Кремль

Президент России Владимир Путин хочет прямых переговоров с НАТО, а не со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказала российская журналистка Юлия Латынина, комментируя слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности украинской стороны к разговору.

Отвечая на вопрос, были бы полезны прямые переговоры Зеленского и Путина, журналистка сказала:

"Мне сложно говорить, я думаю, что это виднее Зеленскому и Ермаку. Я не вижу ничего плохого в прямых переговорах, уж тем более в предложении прямых переговоров. Потому что получается неловкая пауза. Владимир Владимирович хотел прямых переговоров с НАТО, и даже Байден ему что-то обещал, а потом оказалось, что, судя по всему, другие страны НАТО воспринимают это обещание Байдена без особого энтузиазма. Получится как в сказке о рыбаке и рыбке - прямых переговоров с НАТО не будет, но Владимир Владимирович сможет переговорить с Зеленским. Я думаю, ему будет это как острый нож по одному месту".

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "Фокус" заявил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести разговор, если будет предмет для переговоров.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - заявил он.

Ермак отметил, что Зеленский готов к встрече с Путиным, однако когда и где она состоится, пока неизвестно.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Россия не согласится на любые переговоры с украинской стороной.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье. И потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит...", - отметил Данилюк.

Политолог Валерий Дымов сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.