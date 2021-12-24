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Подозрение Порошенко могло быть требованием Путина – Чалый о возможной позиции Кремля Дипломат считает, что переговоры Зеленского с Путиным зависят от ситуации с подозрением Порошенко

Сегодня власть вместо того, чтобы проводить реформы в правоохранительных органах, преследует пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщая ему о подозрении в госизмене. На это обратил внимание в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" политический эксперт, дипломат Валерий Чалый.

Он отметил, что САП не имеет руководителя, напомнив, что во время визита в Вашингтон Владимир Зеленский обещал Джозефу Байдену закончить судебную реформу.

"Он сказал ( Зеленский Байдену в Вашингтоне – ред.) - я закончу судебную реформу… И они хотели сделать уже окончательную реформу, и реформу прокуратуры, которая бы позволила создать не только Высший антикоррупционный суд, но и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Если бы назначили руководителя (САП - ред.), а его уже все знают, уже и голосования были, то те депутаты, которые конверты (денежные гонорары в конвертах за "правильные" голосования в Раде – ред.) брали, они бы "сидели" еще в январе. А взамен нам показывают дело (дело Порошенко – ред.), которое ничем не закончится", — отметил дипломат.

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Чалый напомнил, что он похожую ситуацию наблюдал, когда экс-президент Виктор Янукович преследовал бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

"Я видел это все с Юлией Тимошенко. Я так же говорил (раньше на эфирах - ред.) - это не приведет ни к чему, а тем более в условиях, когда у вас внешний враг стоит. Ну, найдите какое-нибудь другое время, у вас было два с половиной года доказать всем, что там есть какие-то уголовные дела", — сказал политэксперт.

Дипломат отметил, что ситуация с подозрением Порошенко в госизмене могла возникнуть сейчас по запросу Владимира Путина.

"Почему сейчас? У меня убеждение, я не могу доказать это, но имея опыт работы и общения с российской стороной на многих переговорах, я считаю, что это требование Путина. Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить... Для Путина Порошенко враг номер один. Он таким не был для него в 2014 году. Тогда Петр Алексеевич пытался вместе с администрацией найти пути переговоров, в том числе и с Путиным. Это ни к чему не привело... Я уверен, что теперь, когда наша армия освободила две трети нашей территории, после этого он (Порошенко - ред.) - враг номер один для Путина. И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным - это как раз Порошенко, который если не за решеткой (будет – ред.), то (будет –ред.) под давлением, чтобы его политически уничтожать", — сказал дипломат.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.