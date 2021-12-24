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"Украине не повезло": американский военный о переговорах Байдена и Путина Гарри Табах проанализировал нынешнюю политику США по Украине

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина показали, что Вашингтон сегодня не готов отстаивать интересы Украины.

Такое мнение высказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Я - человек военный, я знаю только то, что наш директор по национальной безопасности господин Салливан вышел после саммита между президентом Байденом и президентом Путиным... Господин Салливан вышел и сказал, что НАТО и Соединенные Штаты должны обеспечить безопасность России. Он ничего не сказал про обеспечение безопасности Украины. Он даже ничего не сказал об обеспечении безопасности Соединенным Штатам Америки", - подчеркнул американский офицер.

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Табах выразил сомнение, "насколько Соединенные Штаты сегодня будут представлять интересы Украины".

"Пока что я не видел никакого представления интересов Украины. Снятие с "Северного потока-2" санкций - это не в интересах Украины. Урезать военный бюджет для Украины сразу после саммита с Путиным на 200 миллионов - я тоже не вижу помощи Украине от этого. Нет посла американского в Украине - тоже не представляю, каким образом это представляет пользу для Украины", - перечислил он.

Военный аналитик напомнил, что после переговоров Байдена и Путина стороны договорились снять угрозу российских войск возле границ Украины и создать переговорную комиссию между США и Россией.

"Но если вы посмотрите, кто возглавил со стороны США эту комиссию, эти переговоры... Есть такая замсекретаря Госдепа Венди Шерман. Она соцработник, при Клинтоне каким-то образом попала в политику, и отвечала за политику по Северной Корее, которая была провалена, и Северная Корея стала ядерной державой. Президент Обама поставил ее вести переговоры по Сирии. Тоже было провалено, Сирия в принципе была передана России и Ирану. После этого ее поставили вести переговоры по Ирану, чтобы Иран не был ядерной державой. Тоже провалено. Она все провалила... И, конечно же, Байден выбрал ее представлять Украину. Я вам не завидую, вам опять не повезло в этот раз. Я ничего хорошего от этого ожидать не могу", - отметил он.

По мнению Табаха, нынешняя администрация США не является другом Украины.

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена", - сказал Илларионов.