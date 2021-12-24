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"Идет борьба с оппозицией": нардеп о деле против Порошенко "Хотелось, чтобы больше говорили о Зеленском"

В ситуации с подозрением пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене ни сам текст подозрения, ни процессуальные действия не могут совершить согласно закону. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Мария Ионова.

"Я бы очень хотела, чтобы президент Зеленский столько внимания уделял сектору безопасности и обороны, судебной реформе, борьбе с ковидом... а не такого внимания, личной какой-то мести, как пятому президенту Петру Порошенко. Нельзя сказать, что мы очень удивлены, потому что я уже не знаю, какое там сотое уголовное дело. Но то, как они юридически все выписываются, потом частично закрываются... То, что это делается в праздники, когда даже международные наши союзники и партнеры абсолютно поддержали и высказались, что это политические преследования, все должно быть по закону... Они даже ни текст подозрения, ни сами процессуальные действия не могут совершить согласно закону, - сказала она.

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"То, что действительно сейчас "Европейская солидарность" на первом месте в рейтингах, - это идет борьба с оппозицией. Хотелось, чтобы больше говорили о Зеленском. Сейчас президент Зеленский. Каковы его действия по срыву конкурсов по САП, то, что происходит со свободой слова в Украине... Я уже не говорю об информационном киллерстве, которое было во время президентских выборов в 2019 году в отношении Петра Порошенко. Сейчас это происходит в отношении нашей команды - и Петра Порошенко, и Ирины Геращенко", - рассказала Мария Ионова.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Вручить подозрение политику следователи ГБР пытались еще в пятницу, 17 декабря. Но в тот день Петр Порошенко уехал от правоохранителей на автомобиле.

Издание "Главком" 24 декабря со ссылкой на свои источники сообщило, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко.

Сообщается, что сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко, как и сообщение о подозрении.

"В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск", — пишет издание.