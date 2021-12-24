18:23, Сегодня

Миллиард за Порошенко: эксперт "связал" сумму залога со стартом деолигархизации Александр Мартыненко объяснил, какую "выгоду" получит власть, если будет внесен залог за Петра Порошенко

Ситуацию с внесением залога за пятого президента Петра Порошенко украинская власть может "обратить" себе на пользу. Такой точкой зрения поделился в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший пресс-секретарь президента Леонида Кучмы, журналист Александр Мартыненко.

"Я угадал сумму залога, не зная ее: во-первых, потому что она красивая, а во-вторых - большая. Зеленский уверен, что Порошенко олигарх и понимает, сколько у него компаний, и сколько они стоят. Была шутка, что будет внесен залог стоимостью с (компанию – ред.) "Рошен". Деньги эти есть. Возможно, не наличные, но эти деньги есть", — сказал эксперт.

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Он также отметил, что 1 млрд грн, который может поступить в качестве залога за Петра Порошенко, власти могут использовать для заявления о начале деолигархизации в Украине.

"А если залог будет внесен, он (Зеленский – ред.) скажет людям - вот видите, мы начали процесс деолигархизации, 1 млрд от одного из олигархов уже поступил, хоть и на депозит, но в казну. Так что здесь абсолютно беспроигрышная история. Если не захочет Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) платить деньги, то он останется за границей, и тогда, его адвокаты уже сказали, он будет политическим беженцем, а это не очень приятная для него история. То есть выбор (у Порошенко – ред.) такой - или платить 40 миллионов долларов, или оставаться за границей", — сказал Мартыненко.

Отметим, Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен", — цитирует издание правоохранительный орган.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.