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Напоминает политику Януковича — американский политик о деле против Порошенко Джон Хербст высказался о подозрении в адрес пятого президента Украины

Подозрение в государственной измене пятому президенту Петру Порошенко прокомментировал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Я удивился этому явлению. Я считал и считаю, что Зеленский мастер открытой политики, обращения к обществу. Я не разбираюсь в деталях обвинения против Порошенко, но этот шаг напоминает мне о политике Януковича, когда он посадил Тимошенко. Нужно сказать, что Украина — это молодая демократия. Одна проблема с молодыми демократами — что политики, конкуренты на самый высокий пост, часто считают, что если они не достигнут своей цели и не станут президентом, они могут подвергаться преследованиям победителя. Нужна новая демократия, нужно учиться бороться друг с другом. Это (дело против Порошенко — ред.) пахнет политикой. Нужно очень осторожно поступать", — сказал он.

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Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

23 декабря один из адвокатов Порошенко опубликовал повестку в суд, адресованную Зеленскому. В повестке говорится: "Верховный Суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия".

Судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в 15:00, сообщает Верховный Суд.