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Устроили балаган вместо решения проблем: политолог о подозрении Порошенко Эксперт призвал украинцев прекратить реагировать на шоу под названием "Как Вова Петра гоняет"

В стране, которую поглотили энергокризис и бедность, надо не устраивать шоу, а решать насущные проблемы. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт считает, что ситуация с подозрением пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, отвлекает от серьезных экономических проблем в стране.

"Вся страна вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы, начиная от энергокризиса и тотальной бедности, обсуждает судьбу Петра Алексеевича Порошенко, у которого все замечательное и хорошо, как это было у него предыдущие два с половиной года. Я считаю, что мы тут наблюдаем балаган, в котором участвуют обе стороны. Балаган, который выгоден и Зеленскому для поднятия рейтинга, и Порошенко для поднятия его рейтинга. И никто не собирается Порошенко "сажать", — сказал политолог.

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Он отметил, что сообщение о подозрении Петру Порошенко в уголовном деле о госизмене, вынесением обвинительного приговора не закончится.

"Вся эта история с вручением "підозри", ничего за собой не влечет. Я напомню, что летом 2020 года Петру Алексеевичу уже одну "підозру" вручали и тоже за ним долго бегали. Потом он пришел, эту "підозру" получил, и про это уголовное дело все забыли. Оно ушло и утонуло туда, откуда появилось. Поэтому сейчас, когда нам рассказывают о том, что суд вынес решение арестовать Порошенко - это все бред. Потому что максимум, что могло произойти - это заместитель генпрокурора мог подписать ходатайство об аресте, с которым будут обращаться в суд. Потом будет проводиться открытое судебное заседание. Все это мы наблюдали в случае с Медведчуком", — сказал политолог.

Он также отметил, что в этом "цирке" Зеленский и Порошенко только выигрывают. Кроме того, по его мнению, шум вокруг подозрения Порошенко может быть поднят в рамках политтехнологического сценария к досрочным парламентским выборам.

"Нам устраивают цирк, причем цирк выгодный и Порошенко, и Зеленскому, чтобы одни (украинцы - ред.) поверили, что Порошенко будут "сажать", а другие поверили в то, что он сопротивляется из последних сил. В реальности вся эта история ничем не закончится. Для меня эта шумиха, которая с точки зрения политтехнологии, с одной стороны призвана сплотить электорат Зеленского, а с другой стороны призвана сплотить электорат Порошенко, указывает на то, что готовятся, возможно, к досрочным парламентским выборам. Вот это начинаются такие предвыборные технологии", — сказал Корнейчук.

Политолог также призвал украинцев следить за экономической ситуацией в стране, а не наблюдать шоу - "Как Вова Петра гоняет".

"Если внимательно проанализировать, то за два с половиной года президента Зеленского спустили на тормозах все уголовные дела против окружения Порошенко. Не трогали ни одну из коррупционных схем, к которым он, возможно, был причастен... В качестве подозрения взяли уголовное дело, которое изначально развалится, а это понятно тем, кто это подозрение читает. Просто берется дело, которое развалится в суде со старта, потому что там недоказуемо ничего… Резюмируя все это, я призываю украинцев меньше смотреть на шоу "Как Вова Петра гоняет", а больше обращать внимание на реальные проблемы, в частности на угрозу веерных отключений электроэнергии, а также проблему в энергетике, которая у нас в реальности сейчас существует", — сказал он.

Отметим, что 23 декабря другой адвокат Порошенко опубликовал повестку в суд, адресованную Зеленскому.

В повестке говорится: "Верховный Суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия".

Судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в 15:00, сообщает Верховный Суд.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.