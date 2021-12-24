17:15, Сегодня

На Минских соглашениях поставлен крест - политолог о переговорах Путина и Байдена По словам эксперта, США и Россия "пытаются с красивым лицом выйти из этой ситуации"

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина показали, что Минские договоренности выполнять никто не собирается, а Донбасс будет оставаться в статусе Приднестровья еще долгие годы.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Дмитрий Корнейчук.

"Игры России и США - это их игры. В рамках этих игр... к сожалению, нас ставят перед фактом. Доказательством этого является хотя бы то, что Байден позвонил на второй день Зеленскому после разговора с Путиным. Он в тот же день отзвонился лидерам европейских государств, а нам позвонил через два дня рассказать, о чем они хоть примерно в общих чертах договорились", - заявил он.

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По словам эксперта, договоренности Байдена и Путина заключаются в следующем - "на Минских договоренностях и нормандском формате поставлен окончательно крест".

"Никто их выполнять не собирается. Все понимают, что Донбасс останется в статусе Приднестровья на энное количество лет вперед, Крым никто отдавать не собирается. Сейчас стороны пытаются с красивым лицом выйти из этой ситуации в рамках взаимных договоренностей, и объяснить, почему так получится. Для этого в рамках этих договоренностей они придумали историю, что Путин выставляет ультиматум Соединенным Штатам, Западу, и говорит - вы должны в какой-то бумажке записать, что Украина никогда не станет членом НАТО. Хотя Путин прекрасно знает, что Украина не станет членом НАТО, потому что, с одной стороны, у него есть куча лояльных государств в НАТО, которые никогда нас туда не пустят, с другой стороны, в 2008 году, когда нам в ПДЧ отказали, все всё прекрасно поняли", - рассказал Корнейчук.

Политолог объяснил, почему Путин выдвигает "ультиматум, на который никто никогда не пойдет":

"В ответ Байден стучит кулаком по столу и рассказывает, что мы никогда не пойдем на подобный ультиматум, а Украина сама будет принимать решение - быть или не быть в НАТО. И после этой истории Путин говорит - раз мы не нашли компромисс, какие ко мне претензии, что я не отдаю Крым и Донбасс... Цементируется текущая ситуация и подводится под нее новый базис, чтобы объяснить, почему ничего никогда не продвинется дальше".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена", - сказал Илларионов.