08:35, Сегодня

Подозрение Порошенко в госизмене: эксперт дал совет пятому президенту Виден определенный хаос двух сторон, отметил эксперт

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене ничего не стоит. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сказал эксперт-международник Тарас Семенюк.

"Почему Порошенко уехал, я не знаю. Возможно, действительно были дела. Но я пытался исследовать... Мой коллега-юрист сказал: "Если бы я с таким подозрением пришел к своему начальнику прокурору, он бы меня просто выбросил из окна 4-го этажа". Т.е. оно (подозрение – прим. ред.) ничего не стоит. Там нет серьезной базы, за что можно было бы даже просить арест", – сказал он.

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По его мнению, виден определенный хаос двух сторон:

"Одна сторона, т.е. власть, пытается как-то Порошенко по политическим мотивам выбить из политического пространства страны, навязывая это дело – непонятное до конца. С другой стороны, Порошенко, возможно, и понимал, что на него могут наложить арест. И быть ему арестованным в суде – это по 5-му президенту репутационно бьет очень серьезно”.

Эксперт отметил, что очевидно то, что Порошенко рано или поздно вернется:

"Вернуться сюда, не бояться открытого процесса – даже если он бездоказательный – и защищать себя. Порошенко – это тот президент, при котором создалась антикоррупционная инфраструктура. Это подобный казус с Саакашвили, который создал систему, а потом... Нужно идти до конца. Если ты уверен в своей правоте - иди защищай себя в суде".

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее народный депутат Михаил Цымбалюк также обратил внимание на то, что подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко составляли неопытные люди, а сам метод вручения напоминал очередное шоу.

"И меня тоже удивил неграмотный текст. Или это умышленные ошибки, или что-то еще. Почему не подписала генеральный прокурор? Здесь есть две версии. Одна версия - она как профессиональный юрист не могла подписать, потому что там правовой нигилизм. С другой стороны (вторая версия – ред.), она этим неподписанием положила крест на карьере генерального прокурора", — отметил депутат.