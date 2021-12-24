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Подозрение Порошенко: озвучен прогноз, что его ждет Под обвинение в госизмене сложно подвести доказательную базу, отметил эксперт

Пятого президента Украины Петра Порошенко после возвращения из зарубежного турне в аэропорту могут встретить правоохранители.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Андрей Рудык, комментируя подозрение Порошенко в государственной измене.

"Будут обосновывать тем, что речь идет о государственной измене. Если мы говорим о государственной измене, это считается едва ли не самым тяжким преступлением против государства. Имеется в виду не убийство, не посягательство на другие институты, а именно то, что касается вопросов государственной безопасности, и все это будет упаковываться в эту историю", - сказал он.

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Рудик напомнил, что "пока доказательную конкретную базу нам не предоставляли":

"У нас действует презумпция невиновности, и сейчас это выглядит все-таки с политической точки зрения как слишком натянутая мера... У нас нет четко прописанной нормы правовой санкции конкретной, у нас всегда от и до - "от общественных работ до 15 лет заключения". У нас это является схемой для политических манипуляций, коррупционных в том числе. Такой вопрос, как государственная измена, достаточно абстрактный. Его сложно оценить, и поэтому сложно было подвести какую-то доказательную базу. Поэтому в ситуации с Медведчуком мы имеем одну ситуацию, как развиваются события, в ситуации с пятым президентом - совершенно иную".

На вопрос, будут ли ждать Порошенко по возвращении из Польши правоохранители в аэропорту, политолог ответил:

"Я думаю, они его и должны ждать. Когда повышается градус в связи с такими новостями, довольно странное поведение с точки зрения государства как института и правоохранительных органов, когда они не будут ждать Петра Алексеевича".

Также эксперт предположил, что дело против Порошенко может увеличить количество сторонников:

"Центристский электорат может это расценить как политическое преследование. Над этим как раз работает команда политтехнологов Петра Алексеевича, чтобы демонстрировать это как политическое преследование".

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Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Вручить подозрение политику следователи ГБР пытались еще в пятницу, 17 декабря. Но в тот день Петр Порошенко уехал от правоохранителей на автомобиле.

Издание "Главком" 24 декабря со ссылкой на свои источники сообщило, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко.

Сообщается, что сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко, как и сообщение о подозрении.

"В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск", — пишет издание.