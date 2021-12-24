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Украина компрометирует себя как государство — дипломат Руслан Осипенко прокомментировал заявление послов G7 по ситуации с САП

Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ситуацию прокомментировал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Украина такими действиями себя компрометирует как государство, и руководство страны тоже себя компрометирует, потому что наши международные партнеры думают, что мы недоговороспособны. Это будет влиять и на другие форматы переговоров. Известно, что остро стоит вопрос возобновления минского и нормандского форматов. Украина взяла в Меморандуме с МВФ обязательство до конца ноября или начала декабря назначить руководителя САП, и по разным причинам этого не сделала. Ответственность ложится на руководство государства, и об этом сказала и "Большая семерка", и МВФ — международная структура, возглавляемая США, которые являются нашими самыми большими партнерами. Поэтому идет компрометация государства", — сказал он.

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По словам Осипенко, это может повлиять на кредиты, которые Украина получает от международных партнеров.

"Среди крупных инвесторов циркулирует информация о введении такого термина, как политические риски. Частые смены министров, принятие решений задним числом Верховной Радой — это все пугает инвесторов и отпугивает их от Украины. А тут мы еще берем на себя какие-то обязательства и подписываем их, а потом не выполняем. Какое отношение будет? Это кумулятивный эффект", — сказал он.

Напомним, послы G7 сообщили в Twitter о разочаровании из-за того, что конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не проголосовала за кандидата с наибольшим количеством баллов.

20 декабря Окружной административный суд Киева принял решение об отмене Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также известно, что финал конкурса на пост главы САП остановился на этапе утверждения победителя.