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Путин согласился на деэскалацию — эксперт объяснил почему Алексей Ижак рассказал, чего ждать от переговоров России и США в январе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от границы с Украиной до новогодних праздников. Это заявление прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

"Если послушать, что говорят в США и Европе, то Путин на определенные вещи согласился. В рамках общего соглашения в начале января начнутся определенные консультации в общеевропейских форматах. Уже есть условие, что до начала этих консультаций Россия по крайней мере снизит эскалацию, а возможно, даже должна отвести войска от границы с Украиной, чтобы эти консультации были продуктивными. Иначе они просто не состоятся. Поэтому тот ультиматум, который Путин все еще повторяет, в практическом смысле передвинулся в рамки общих консультаций, где будут выяснять, какие есть тревоги у России и какие тревоги есть у других стран, где, кроме стран НАТО, уже заявлены Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова. Я думаю, нужно подождать начала этих консультаций. И Путин, и США сказали, что они состоятся в начале января. А там будет видно, насколько этот ультиматум превращается в нормальные консультации по вопросам безопасности", — сказал он.

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По словам эксперта, без деэскалации переговоры с США не будут иметь смысла.

"В ситуации, когда Ангела Меркель ушла с должности, единственным авторитетом для Путина остается Джо Байден. Формат, на котором настояли США, что это должны быть консультации, как были в Хельсинки в 70-х. Чтобы эти консультации начались, и я думаю, Россия уже негласно согласилась, должна быть определенная деэскалация, иначе это не имеет смысла. Путин продолжает настаивать на немедленных решения, но понятно, что такого быть не может", — сказал он.

Напомним, заместитель главреда канала "Дождь" Дмитрий Еловский отметил, что встреча Байдена с Путиным может стать гарантом относительного спокойствия на границах между Россией и Украиной.

"Для Путина, конечно, очень важно разговаривать с Байденом, потому что Байден в его понимании - это авторитет... тяжеловес, который пришел разговаривать с Путиным... Я думаю, что именно эта встреча должна будет... Если она, конечно, состоится и это не будет онлайн-зум формат, а старая добрая офлайн-встреча с рукопожатиями, каким-нибудь чаепитием... То эта встреча может действительно стать гарантом относительного спокойствия на границах между двумя странами - Россией и Украиной", — сказал он.