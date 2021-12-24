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Голосовали за изменения: Комаровский рассказал о проколах власти "Судебная реформа - где она? Где уважение к силовикам?"

Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания, объем коррупции в стране вырос еще больше. Об этом сказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" известный врач Евгений Комаровский.

"Судебная реформа - где она? Где уважение к силовикам? Нет этого всего. Потому что доминирует коррупция на всех уровнях государственной власти, ее меньше не стало. Это то, чего мы больше всего ждали: порядочности, умение держать обещания, адекватной коммуникации", - говорит он.

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По его словам, самый большой уровень коррупции остается на украинской таможне:

"Я бы обратился к правительству Германии и попросил дать нам 10 тысяч работников на таможню. А всех наших бы уволил. А потом постепенно будем заменять нашими. Я не знаю, как это сломать. Есть реальная проблема - таможня. Говорят, что оттуда куча денег уходит. Проходит 2,5 года, но деньги как уходили, так и уходят. Ничего в лучшую сторону не поменялось. А мы голосовали и просили: сделайте, чтобы поменялось. А политики даже разговаривать с нами не хотят, рассказать, что они хотят сделать".

Ранее Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине власть политически преследует несогласных.

"Наша власть, если кто-то им не нравится, ведет себя как гопники. Просто реальные гопники! Которые должны унизить человека, посмевшего раскрыть рот, любой ценой. Давайте приведем такой пример, и это будет важно, когда придет следующая власть. Я бы хотел, чтобы мы все записывали, чтобы потом спросить. Это в таком количестве, что так мы все не запомним.

Вы помните конфликт, который возник у Савика Шустера с Порошенко? Мы все это помним. И когда он возник, на Шустера натравили налоговую и так далее. То есть смотрите, сидел какой-то человек в налоговой и получил сигнал: иди и кошмарь вот тот бизнес. Это он сделал почему — потому что кто-то ему позвонил и сказал. Кто-то, кто позвонил и сказал: уволить мужа. Кто-то, кто сказал: сжечь машину. Кто-то генерировал мерзкие способы выяснения отношений. И я хотел бы, чтобы президент, который придет, сказал: "Как такое возможно? Кто конкретно звонил?" Сейчас таких прецедентов полно на каждом шагу. Мы на ваш бизнес натравим проверку и так далее", — сказал он.