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Ответный ход: Зеленского вызывают в суд по иску Порошенко Адвокат Порошенко сообщил подробности о повестке в суд президенту Зеленскому

Президенту Владимиру Зеленскому придется на своем примере продемонстрировать, что, когда приходит повестка в суд, туда надо являться. Об этом сообщил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" Илья Новиков - адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко.

Новиков прокомментировал подозрение Петру Порошенко, отметив, что оно основано на "теории заговора".

"Это подозрение основано на очень странной теории - теории заговора. Что якобы в руководстве Украины существовала преступная группа, которая целью имела именно финансирование террористов "ДНР" и" ЛНР". То есть, как это выглядит в подозрении? Это не то, что они не видели других вариантов и купили уголь в "ДНР", а то, что они хотели найти путь, которым финансировать "ДНР", и нашли путь через поставку угля... Позиция защиты вообще отрицает все эти элементы. Во-первых, то, что эти действия они приписывают Петру Порошенко. Они говорят, что существовала такая группа, которую Порошенко возглавлял. Они не могут сказать, что Порошенко подчинялся Медведчуку, потому они говорят, что Порошенко присоединился к этой группе и был ее лидером. И это уже очень странно, потому что мы видим, что за три дня, которые прошли с понедельника, когда обнародовали это подозрение, общество в эту версию не верит. Общество не верит в то, что действительно были такие мотивы у Петра Порошенко, когда он одновременно воевал с российскими террористами, а также одновременно был их спонсором", — сказал Новиков.

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Также адвокат Порошенко прокомментировал, есть ли вероятность того, что так называемые пленки Медведчука (их еще называют "пленками Бигуса", так как журналист Денис Бигус первым их обнародовал) являются поддельными.

"Для нас очень важно, чтобы общество поняло, что нам безразлично, настоящие они (пленки – ред.) или нет. Потому что, когда так называемые пленки Медведчука были обнародованы Бигусом, это подавалось, как такая сенсация, что, в конце концов, нашли доказательства коррупции Порошенко, притом, что голоса Порошенко там нет. Поскольку плановая стратегия Офиса генпрокурора и, видимо, Офиса президента, потому что мы не верим, что Офис генпрокурора в этом был самостоятельным, было с самого начала привязать друг к другу фамилии Порошенко-Медведчук, то они вложили очень большие усилия в то, чтобы так подать вот это. Да, Медведчук отрицает, что эти записи настоящие, но нам это безразлично, потому что это не доказывает ничего, чтобы касалось Петра Порошенко", — сказал Новиков.

Илья Новиков также рассказал о повестке Зеленскому в суд по иску, касающегося "пленок Бигуса".

"Этот иск касается как раз этих так называемых "пленок Бигуса", ибо президент Зеленский сразу, как они появились, прокомментировал их в том смысле, что он им доверяет, что они происходят из источников, которые известны. Для нас было очень важно обнаружить, каким способом, и каким образом они записывались. Не потому что нас беспокоит содержание, нас беспокоит, что в то время, когда Порошенко был президентом, когда он имел полное право знать, что происходят такие вещи, что существуют такие записи, его не было проинформировано. Мы видим, что, то, что получил господин Бигус - это на самом деле слив, это такая утечка, и это нарушение государственной тайны. Но из того, что нам известно, дел по этому нарушению государственной тайны не открыто. И поскольку Зеленский это комментировал, то предметом административного искового заявления является то, чтобы он открыл источники своей информации. Если он имеет какую-то информацию о том, откуда эти записи появились, то он должен рассказать. И смысл этого вызова на заседание для нас - вовремя показать народу, что их (власти –ред.) нарратив, что Порошенко якобы не уважает (правоохранительные органы - ред.), не появляется на допросы, то это очень симметричная ситуация. Если господин президент Зеленский настаивает на том, что на любые вызовы надо появляться немедленно, то вот вам пример, почему он не явился на это заседание, и почему Верховный суд дважды, уже повторно должен его вызывать", — сказал Новиков.

Отметим, что 23 декабря другой адвокат Порошенко опубликовал повестку в суд, адресованную Зеленскому.

В повестке говорится: "Верховный Суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия".

Судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в 15:00, сообщает Верховный Суд.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.