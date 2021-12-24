09:17, Сегодня

"Что мы можем говорить Путину?": Степанов раскритиковал действия власти "Как мы хотим возвращать территории?"

Украина имеет дело со страной-агрессором Россией, которая, в частности, из-за санкций стала сильнее. Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" заявил экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что делает Путин... Он - враг, но сильный враг. То, что он делает, мы все наблюдаем и знаем, что он будет делать дальше. И главное – он четко артикулирует, какие требования предъявляет к США, НАТО, всем остальным. А что мы в ответ ему можем говорить? Кроме того, что давайте скажем, что он - враг, что агрессия, давайте еще раз обратимся к нашим партнерам и т.д.", - сказал он.

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"Есть ли у нас какой-то план? Нет, его не существует. Мы все ходим рядом с Минскими соглашениями, которые, по моему убеждению, являются практически дорожной картой капитуляции. А что, у нас есть другое предложение? Что мы предлагаем? Мы даже не предлагаем свою дорожную карту. А что мы хотим? А на каких условиях мы хотим урегулировать этот процесс? Как мы хотим возвращать территории? Я даже не говорю о какой-либо культурной стратегии. Скажите, пожалуйста, а на что будут ориентироваться все наши, в частности западные партнеры? Что они видят извне? Тот "переворот" объявляет, там дело завели... Поэтому мы видим переговоры Байдена с Путиным без Украины об Украине", - рассказал Степанов.

Напомним, заместитель главреда канала "Дождь" Дмитрий Еловский отметил, что встреча Байдена с Путиным может стать гарантом относительного спокойствия на границах между Россией и Украиной.

"Для Путина, конечно, очень важно разговаривать с Байденом, потому что Байден в его понимании - это авторитет... тяжеловес, который пришел разговаривать с Путиным... Я думаю, что именно эта встреча должна будет... Если она, конечно, состоится и это не будет онлайн-зум формат, а старая добрая офлайн-встреча с рукопожатиями, каким-нибудь чаепитием... То эта встреча может действительно стать гарантом относительного спокойствия на границах между двумя странами - Россией и Украиной", — сказал он.