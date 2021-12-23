23:06, Вчера

Власть ведет себя как гопники: Комаровский возмущен давлением Евгений Комаровский высказался против политических преследований со стороны власти

В Украине власть политически преследует несогласных, заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" известный врач и телеведущий Евгений Комаровский. Так он прокомментировал увольнение директора Николаевского областного Центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой.

"Наша власть, если кто-то им не нравится, ведет себя как гопники. Просто реальные гопники! Которые должны унизить человека, посмевшего раскрыть рот, любой ценой. Давайте приведем такой пример, и это будет важно, когда придет следующая власть. Я бы хотел, чтобы мы все записывали, чтобы потом спросить. Это в таком количестве, что так мы все не запомним. Вы помните конфликт, который возник у Савика Шустера с Порошенко? Мы все это помним. И когда он возник, на Шустера натравили налоговую и так далее. То есть смотрите, сидел какой-то человек в налоговой и получил сигнал: иди и кошмарь вот тот бизнес. Это он сделал почему — потому что кто-то ему позвонил и сказал. Кто-то, кто позвонил и сказал: уволить мужа. Кто-то, кто сказал: сжечь машину. Кто-то генерировал мерзкие способы выяснения отношений. И я хотел бы, чтобы президент, который придет, сказал: "Как такое возможно? Кто конкретно звонил?" Сейчас таких прецедентов полно на каждом шагу. Мы на ваш бизнес натравим проверку и так далее", — сказал он.

Читайте также: До Нового года бомбить не будут - Комаровский о российской угрозе

Комаровский считает, что за такие поступки чиновников нужно уголовно преследовать.

"Я был уверен, что это в стране самое мерзкое, что это должно когда-то закончиться. Что в стране право применения силы имеют право только полицейские, и больше никто. Что как только кто-то силу применил, на свободе его нет. Я хочу четко знать, что любой чиновник, который позвонил в СМИ — то показывайте, это не показывайте, — в налоговую, пожарную куда угодно, и дал указания, он должен не просто перестать быть чиновником, а чтобы было уголовное дело. Почему мы молчим? Мы идем стремительно к тому, что ты откроешь рот, и к тебе придут проверять. И люди молчат. Мы возвращаемся в атмосферу комсомольских собраний, когда все понимают, что это чушь, это неправильно, но мы молчим. И мы понимаем, что ты хоть слово скажешь, и тебя обвинят", — сказал он.

Читайте также: "Вы убиваете людей!" Горячий спор в студии из-за вакцинации

Напомним, Николаевский облсовет досрочно расторг контракт с директором областного Центра лечения инфекционных заболеваний Светланой Федоровой. Решение приняли на сессии облсовета. Сама Федорова назвала увольнение политическим давлением.

До этого Федорова заплатила своим сотрудникам 300% надбавки, как обещало правительство, из-за чего начался конфликт с местной властью. Также ей недавно сожгли машину, а мужа уволили с работы.