22:48, Вчера

Вызывает тошноту и омерзение: доктор Комаровский объяснил, почему не хочет идти в политику Власть не думает, как исправлять свои ошибки, а думает, как удержаться за свои должности, считает Комаровский

В Украине политика вызывает негативные эмоции, потому что политическая элита думает лишь о том, как удержать власть. Такой точкой зрения поделился в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

Доктор отреагировал на комментарий одного из гостей в студии, который назвал Комаровского "начинающим политиком",

"Я еще раз хотел бы обратить внимание на следующий факт. Я, как "начинающий политик", знаю, что главная цель любого политика - это получить и удержать власть. Это главная цель "политика", (это такое видение – ред.) для человека, у которого власть вызывает тошноту и омерзение", — сказал Комаровский.

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Он отметил, что ему противны места, с которых выполняется управление страной.

"Поэтому я не являюсь политиком. Я являюсь "чемпионом коммуникаций". Я политикам понятно объясняю, в чем они совершают фактически политический "бандитизм" по отношению к собственному народу. Они думают не о том, как исправить то, что я им говорю, они думают о том, что я хочу на их место. И я не хочу (на их место - ред.), они мне противны, эти места", — сказал Комаровский.

В этой же программе доктор Комаровский прокомментировал заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что Россия может нанести по Украине ядерный удар.

"Как вы понимаете, я же не являюсь экспертом по заявлению про ядерный удар и т.д. Я просто все время строю коммуникационные параллели - вот как государственная машина не может контактировать, находить общий язык с людьми, когда речь идет о реальной угрозе, о том, что коронавирус... Вот точно также с возможными войнами, выяснениями отношений - коммуникационной стратегии нет и близко", — сказал он.

Напомним, 22 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Россия может нанести по Украине ядерный удар. На такой шаг Москва может пойти из-за того, что Киев идет по демократическому пути развития.

Глава ВР напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, однако Россия не выполняет Будапештский меморандум, который предусматривает сохранение территориальной целостности нашей страны.

"Сегодня Россия, которая стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что, если мы продолжим свое демократическое развитие, она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии не работают, мы беззащитны перед ядерной угрозой", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что Россия уже нарушила свои обязательства в 2014 году и продолжает это делать в 2021-м.