21:13, Вчера

После каденции Зеленского и о нем могут всплыть интересные вещи, считает Кошулинский Зеленский в Омане мог из Москвы получить немалую сумму денег, доставленную самолетом, сказал Кошулинский

В Украине есть признаки появления неблагоприятной тенденции, касающейся преследования бывших президентов. Может ли это в будущем отразиться и на президенте Владимире Зеленском, рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший народный депутат и кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года Руслан Кошулинский.

"20 декабря 2019 год, тайный протокол "Нафтогаз - Газпром", когда Нафтогаз отказывается от исковых требований к Газпрому на сумму более 15 млрд долларов США, которые мы выиграли в Стокгольмском арбитраже. После того, 7 января 2020 года президент Зеленский случайно появляется в Омане. Напомню, что это офшор арабский. И случайно, каким-то чудом на московском самолетике приезжает переговорщик, который что-то туда привозит. Поговаривают - немаленькую сумму. А почему я об этом говорю? Потому что у нас, у единственной страны в мире, были все юридические основания остановить достройку "Северного потока-2". Украина самостоятельно от этого отказалась. Поговаривают о крупной сумме в наличности, которую привезли в Оман... Это публичная информация", — отметил экс-нардеп.

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На уточнение ведущего, что проверить эту информацию невозможно, Кошулинский посоветовал дождаться окончания каденции Зеленского

"Давайте об этом поговорим, когда он (Зеленский - ред.) перестанет быть президентом... Пусть он откроет "ящик Пандоры". А это (если дойдет до возможного расследования - ред.) будут довольно интересные вещи… Читайте предыдущего президента, я говорю о Кучме, который целую книгу написал – "Украина не Россия". Ничего не выйдет. Если кто-то себе думает, что он здесь будет вечным президентом – пусть забудет! Хоть бы ты какой (хороший - ред.) был, но в Украине такого не будет. Все так думали, но не получится так", — сказал политик.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Также политолог Вадим Карасев заявил, что Петр Порошенко не заслужил, чтобы за ним гонялись детективы Государственного бюро расследований.

"Это плохая традиция, когда в Украине новый президент начинает преследовать предыдущих президентов. Кучма - Кравчука и Звягильского, который скрывался в Израиле. Янукович - Тимошенко, она была не президентом, но она была премьером, финалистом президентской кампании, и была осуждена несправедливо, была в колонии. И чем это закончилось для Януковича? Порошенко не без грехов, много грехов на нем. Но он не заслуживает, чтобы за ним гонялись детективы Государственного бюро расследований, вручали эти повестки", — сказал политолог.