21:07, Вчера

Придумали, чтобы прикрыть дело "вагнеровцев" — Гончаренко о подозрении Порошенко Алексей Гончаренко рассказал, чего добиваются в "Слуге народа"

Дело против пятого президента Украины Петра Порошенко придумали, чтобы прикрыть скандал с "вагнергейтом", заявил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Когда кто-то, как Зеленский и его соратники кричат "держи вора", мы знаем, что это означает. На самом деле мы поднимали вопрос о государственной измене Зеленского еще раньше, еще по делу "вагнеровцев". Им кажется, что это все закончилось, но оно совсем не закончилось. Мы получаем все новые и новые свидетельства того, как сливалась эта операция, и это прямая государственная измена. Чтобы каким-то образом прикрыть эту измену, Зеленский придумал эту историю - давайте будем Порошенко обвинять в событиях 2014-2015 года", — сказал он.

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Также, по мнению Гончаренко, в "Слуге народа" хотят ограничить Порошенко доступ в парламент.

"У них ("слуг народа" — ред.) такое ощущение, что они тут боги, цари. Порошенко заходил в сессионный зал, Гончаренко, Кучеренко, другие мои коллеги не потому, что они кому-то нравятся, а потому - что этих людей избрал украинский народ на прямых выборах, и за Порошенко и его партию проголосовали сотни тысяч людей. И потому он зашел в Верховную Раду и будет заходить. Но из слов Арахамии понятно, что им это очень не нравится. Они очень хотят ограничить Порошенко в возможности передвигаться по миру, чтобы работать на Украину и на проукраинскую коалицию. Ни для кого не секрет, что у Порошенко высокий авторитет в международных кругах, что его знают и уважают, у него широкий круг контактов. Так пользуйтесь этим на благо Украины! Нет, у Зеленского все работает иначе, он боится этого, и его задача — не пускать Порошенко в Раду, не пускать за границу, каким-то образом его ограничить. Поэтому лепятся такие дела, как мы видим. Делаются абсолютно политические обвинения, и дальше будет политическое преследование. Ничего нового, это продолжается уже третий год. Было уже более 50 дел против Порошенко — за Томос, за приказ о контрнаступлении на Донбассе, о прохождении кораблей через Керченский пролив, где вообще Украина выиграла морской трибунал в Гамбурге и так далее. Все это очень плохая история", — сказал он.

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Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сообщение о подозрении Петру Порошенко "было ожидаемым". Он отметил, что если подтвердится информация о роли пятого президента Петра Порошенко в "угольной схеме", которую в понедельник обнародовала СБУ, то политику необходимо "запретить заходить в Верховную Раду".

"Медведчук никогда не говорил, что он патриот. Когда Порошенко на каждом шагу кричал, что он патриот, а потом такое делал... если он это делал, то я думаю, что оценка будет и политическая, и общественная", — сказал нардеп.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.