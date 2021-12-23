20:09, Вчера

Байден не оставит Украину: политолог напомнил об уходе США из Афганистана В 2022 году в мире будет проходить битва геополитических экстремалов, сказал политолог

США до последнего будут защищать позицию Украины. В свою очередь Россия пытается сделать так, чтобы американцы в Украине потерпели поражение, как ранее в ситуации с Афганистаном. Таким мнением поделился в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

Карасев подчеркнул, что диалог президента США Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина будет сложным.

"Разумеется, Байден будет защищать до последнего позицию Украины… Потому что Байден не может уйти из Украины так, как он ушел из Афганистана. Россия это тоже понимает, и хочет сделать так, чтобы это было еще одним шагом геополитического поражения Соединенных Штатов Америки. Потому что после того как американцы покинули Афганистан в таком хаотичном стиле, было подорвано доверие к США со стороны европейских союзников по НАТО. Как выйти сегодня Байдену, американцам из Украины? Это тоже вопрос. Я не думаю, что это будут простые переговоры (США с Россией –ред.), они будут очень сложные, и могут не договориться", — сказал Карасев.

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Карасев отметил, что противостояние США и России с геополитической точки зрения является серьезным. Кроме того, по его мнению, такие "батлы" в 2022 году еще больше усугубятся.

"Понимаете, можно относиться так, что, мол, не нападет (Россия на Украину - ред.), что ничего не будет, что это все блеф. Один раз блеф может сработать, второй раз он может сработать, а третий раз, если только будет блеф, только угроза, то - все. Это удар по репутации, удар по имиджу, это значит, что (Путин - ред.) - "бумажный тигр". Кстати, американцы, может, и хотят доказать, что Путин только пугает, но не может... Тогда понятно, что Россия только проигрывает от этого. Поэтому этот "батл" геополитически является достаточно серьезным. Мы расслабляемся немного перед Новым годом, но, я думаю, расслабляться надо так, чтобы не забывать, что в 2022 году будет битва экстремалов геополитических, и только геополитических", — сказал политолог.

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В свою очередь заместитель главреда канала "Дождь" Дмитрий Еловский отметил, что встреча Байдена с Путиным может стать гарантом относительного спокойствия на границах между Россией и Украиной.

"Для Путина, конечно, очень важно разговаривать с Байденом, потому что Байден в его понимании - это авторитет... тяжеловес, который пришел разговаривать с Путиным... Я думаю, что именно эта встреча должна будет... Если она, конечно, состоится и это не будет онлайн-зум формат, а старая-добрая офлайн-встреча с рукопожатиями, каким-нибудь чаепитием... То эта встреча может действительно стать гарантом относительного спокойствия на границах между двумя странами - Россией и Украиной", — сказал он.

17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В свою очередь народный депутат VII-VIII созывов Юрий Бублик в комментарии на телеканале "Украина 24" заявил, что США являются сдерживающим фактором агрессии России.

"Если бы не США, то Украина давно бы потеряла свою государственность. Однозначно ответить сложно. С одной стороны – нет, не помогут, потому что в войне должны побеждать украинцы. С другой стороны - благодаря содействию США нам победить коварного агрессора будет легче", — сказал он.