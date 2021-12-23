19:14, Вчера

Преследование предшественников – плохая традиция: Карасев о подозрении Порошенко Пора вспомнить о том, чем закончилось преследование Януковича политического оппонента Тимошенко, отметил Карасев

Петр Порошенко не заслужил, чтобы за ним гонялись детективы Государственного бюро расследований. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Если о выводах, то давайте (вспомним – ред.) предысторию. Это со времен "Орестеи" Эсхила (трилогия трагедий древнегреческого драматурга Эсхила - ред.) ключевым вопросом было - месть или правосудие. Это (подозрение Порошенко – ред.) как раз об этом", — сказал Карасев.

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Он отметил, что преследование бывших правителей государства ни к чему хорошему не приведет.

"Это плохая традиция, когда в Украине новый президент начинает преследовать предыдущих президентов. Кучма - Кравчука и Звягильского, который скрывался в Израиле. Янукович - Тимошенко, она была не президентом, но она была премьером, финалистом президентской кампании, и была осуждена несправедливо, была в колонии. И чем это закончилось для Януковича? Порошенко не без грехов, много грехов на нем. Но он не заслуживает, чтобы за ним гонялись детективы Государственного бюро расследований, вручали эти повестки", — сказал политолог.

Напомним, что ранее народный депутат Михаил Цымбалюк также обратил внимание на то, что подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко составляли неопытные люди, а сам метод вручения напоминал очередное шоу.

"И меня тоже удивил неграмотный текст. Или это умышленные ошибки, или что-то еще. Почему не подписала генеральный прокурор? Здесь есть две версии. Одна версия - она как профессиональный юрист не могла подписать, потому что там правовой нигилизм. С другой стороны (вторая версия – ред.), она этим неподписанием положила крест на карьере генерального прокурора", — отметил депутат.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.