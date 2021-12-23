18:50, Вчера

Встреча Байдена и Путина поможет Украине: эксперт рассказал как "Для Путина, конечно, очень важно разговаривать с Байденом, потому что Байден в его понимании - это авторитет"

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным может стать гарантом относительного спокойствия на границах между Россией и Украиной. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главреда канала "Дождь" Дмитрий Еловский.

По словам журналиста, Владимир Путин считает сверхдержавами только Россию и США, поэтому встреча с американским лидером очень важна для хозяина Кремля.

"Путин, конечно, мечтает о прямых контактах с США. Для него все европейские лидеры, как мне кажется, - это ставленники, представители Вашингтона в "сопредельных территориях. То есть в голове у нашего президента есть две сверхдержавы - Америка и Россия, - между которыми находится Европа, которая "частично туда, частично - сюда", но это все равно какая-то риторика Советского Союза", - говорит Еловский.

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Журналист также отмечает, что встреча Путина и Байдена может оказаться важной и для Украины.

"Для Путина, конечно, очень важно разговаривать с Байденом, потому что Байден в его понимании - это авторитет... тяжеловес, который пришел разговаривать с Путиным... Я думаю, что именно эта встреча должна будет... Если она, конечно, состоится и это не будет онлайн-зум формат, а старая-добрая офлайн-встреча с рукопожатиями, каким-нибудь чаепитием... То это встреча может действительно стать гарантом относительного спокойствия на границах между двумя странами - Россией и Украиной", - отметил он.

Ранее российский политический эксперт Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, возможна ли встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

По ее словам, чтобы сделать эту встречу возможной, необходимо, чтобы было какое-то решение, которое на ней может быть принято.

"Пока такого решения нет, темы для разговора нет. Вряд ли такая встреча состоится", - сказала она.