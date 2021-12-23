18:34, Вчера

Подозрение Порошенко выглядит политически мотивированным – Мартыненко Когда идет составление текста подозрения бывшему президенту, важно не допускать ошибки, отметил Мартыненко

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко выглядит политически мотивированным. Это обстоятельство может повлиять на отношения к Украине международных партнеров.

Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"Здесь нет простого решения, потому что это дело состоит из двух составляющих. Одна составляющая - юридическая. Вторая - политическая. Политическую составляющую можно разделить, пожалуй, еще на несколько моментов - на то, что происходит внутри страны, и как страну воспринимают наши западные партнеры. Очень важно, чтобы Украина не потеряла доверие, не потеряла понимание", — сказал он.

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Мартыненко добавил, что сам текст подозрения Порошенко составлен некорректно.

"Я его (подозрение – ред.) сам читал, и до двух часов ночи пытался понять, а что же там происходит, и почему там не с Адама и Евы начинается, а только с начала 20 столетия. То есть оно выглядит несколько политически мотивированным", — сказал экс-советник Авакова.

Он подчеркнул, что в Украине перед законом все равны, отвечать за свои нарушения должны все, несмотря на должность.

"С другой стороны, конечно, что за все преступления, которые у нас совершил любой гражданин, у нас все должны быть абсолютно равны перед законом, и нести наказание, если они виновны, или быть оправданными. Тут вопрос выглядит очень просто. Когда представительница правоохранительных органов официально выступает и говорит о том, что здесь участие адвокатов не предполагалось, то я бы ее отправил на 1-й или на 2-й курс юридического факультета любого вуза. Там расписана вся процедура, и участие адвокатов на любом этапе дела предполагается с самого начала", — подчеркнул Мартыненко.

Отметим, что пресс-служба ГБР сегодня опубликовала сообщение о том, что на свою территорию не пустила адвокатов Порошенко, поскольку они явились туда без своего подзащитного.

"На сегодня в ГБР вызван народный депутат Украины Петр Порошенко. Если бы он прибыл в определенное время, его адвокаты могли бы сопровождать депутата на законных основаниях. Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, поэтому присутствие адвокатов в кабинетах следователей не имело никакого смысла. Поэтому не произошло никакого нарушения закона из-за недопуска адвокатов Петра Порошенко на режимную территорию ГБР", — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что ранее народный депутат Михаил Цымбалюк также обратил внимание на то, что подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко составляли неопытные люди, а сам метод вручения напоминал очередное шоу.

"И меня тоже удивил неграмотный текст. Или это умышленные ошибки, или что-то еще. Почему не подписала генеральный прокурор? Здесь есть две версии. Одна версия - она как профессиональный юрист не могла подписать, потому что там правовой нигилизм. С другой стороны (вторая версия – ред.), она этим неподписанием положила крест на карьере генерального прокурора", — отметил депутат.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.