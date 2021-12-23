18:21, Вчера

Бояться нечего: в каких случаях в ВСУ будут призывать женщин За 6 волн мобилизации в Украине призвали почти 200 тысяч человек, и ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала

Призывать женщин на службу в ВСУ будут только в случаях военного положения или в особый период во время мобилизации. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач.

"В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса, проводится качественная, количественная характеристика всех военно-учетных специальностей. И только при крайней необходимости военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе: в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации", - рассказал он.

Горбач добавил, что алгоритм постановления такой же, как и был раньше. Другие категории по собственному желанию могли встать на воинский учет ранее. А теперь список расширили и здесь уже каждая женщина, подпадающая под утвержденный перечень Минобороны, должна до конца 2022 года стать на военный учет.

"Ко мне уже обращаются женщины, которые пишут, что хотят быть законопослушными гражданками. Спрашивают, попали ли их профессии в этот список, и они уже сегодня готовы идти в территориальный центр комплектования, чтобы регистрироваться на военный учет", - сказал он.

Напомним, в приказе Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Ранее военный, бывший народный депутат Украины Андрей Тетерук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, зачем нужен военный учет для женщин.

"Надо понимать причинно-следственную связь: женщин нужно ставить на учет, потому что Российская Федерация напала на наше государство, и мы должны защищать свою землю. Для того, чтобы избежать ситуации 2014-205 гг, когда у нас были дезертиры, парламент еще предыдущего созыв придумал, как создать современную систему учета военнообязанных. Я вижу здесь исключительно позитив. Чем больше граждан Украины будет проходить соответствующую подготовку, быть готовыми защищать страну - тем лучше", - сказал он.