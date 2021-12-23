17:07, Вчера

Дипломат рассказала, как Украина должна реагировать на фейк о химическом оружии Россия засоряет медиапространство фейками, когда из-за праздников быстрой реакции на них не будет, считает дипломат

Россия выбрала "удачное время" для проведения информационной атаки, которая направлена на дискредитацию Украины. Такой точкой зрения поделилась в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Юлия Осмоловская.

"То, что я встречала в советах экспертов, которые разбираются в этой проблематике... Неплохим шагом, возможно, было бы официальное приглашение от украинского правительства представителям международных организаций - ООН и организации по контролю химического оружия. Это для того, чтобы соответствующие делегации смогли приехать и посмотреть все на местах. С другой стороны, такой шаг может выглядеть так, что мы сейчас начинаем оправдываться. Это одна из тех целей, которую Россия достигает такими информационными вбросами. Потому что на это будет оттянуто определенное внимание международной общественности, определенные ресурсы, в том числе и украинские, чтобы опровергнуть эти фейки", — сказала дипломат.

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Она отметила, что рождественские и новогодние каникулы могут поспособствовать "окрасу" российских фейков, поскольку быстрой реакции на них не будет.

"Появление таких заявлений в период проведения рождественских каникул и праздников в Западной Европе, по российским расчетам, - правильно и своевременно. Потому что нет возможности быстрого реагирования на такие вбросы. Если мы посмотрим на комментарии российской стороны относительного того, что происходит сейчас, то они как раз акцентируют на том, что в информационном поле российская пропаганда играет на опережение. Она довольно метко распространяет любые материалы дискредитационного характера в отношении Украины, а также своих побед на внешнеполитической арене. Я сейчас имею в виду их публикацию проектов соглашений, которые были направлены американской стороне относительно гарантий в сфере безопасности, и их комментирование в публичной плоскости. Поэтому мы понимаем, что российская сторона сейчас пытается получить "верхнюю руку", если хотите, в информационно-медийном поле, чтобы нейтрализовать любые комментарии, реакции, заявления со стороны наших западных партнеров" , - сказала Осмоловская.

К слову, распространение Россией фейка о химическом оружии в Украине вызвало серьезную озабоченность у российского политика Леонида Гозмана.

"Если бы я был на месте руководителя вашей страны, то я бы максимально серьезно готовился к атаке со стороны вооруженных сил Российской федерации. Во-первых, все-таки войск там много, кажется, они не уменьшаются, а увеличиваются. Но меня очень пугает еще одно событие, которое произошло. Пару дней назад министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сказал, что, по его сведениям, сколько-то там американцев приезжают к вам на линию соприкосновения на Донбассе и привозят туда химическое оружие. Госдепартамент уже сказал, что все это полная ерунда, никакого химического оружия, никаких американцев там нет. Но дело в том, что наши руководители совершенно истерично ищут повод к войне", — сказал политик.

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о том, что министр обороны РФ Шойгу заявил о присутствии на Востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных кампаний. Они, по данным Шойгу, привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Для проведения провокации в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", — цитирует Шойгу российское издание "РБК".

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — сказал он.