16:35, Вчера

Скандал с Галушко: политтехнолог рассказал о проблемах президента "Рейтинг падает"

Такие скандалы, как с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Николаем Галушко, действуют на людей, как красная тряпка. Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Андрей Золотарев.

"В этой ситуации нормально было, если бы отправил адвоката и пусть он "разрывает" полицию за незаконные действия. А так раз за разом мы видим, что... как реагируют на это люди? На них это действует, как красная тряпка", - сказал он.

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"По большому счету у Зеленского не было каких-то катастрофических провалов - ни обвалилась гривна, не было бюджетного кризиса, относительно стабильная ситуация на Донбассе. Но рейтинг падает. Три четверти проблем президента - это как раз "слуги". Люди ожидали, что будут другие, придут действительно новые лица. А увидели, что "новые" лица с привычками "старых", - рассказал Золотарев.

По его мнению, на примере Галушко видно, что такие вещи очень сильно "минусуют президенту":

"Т.е. показывают, что просто поменялись лица во власти, а система осталась такой же. Я думаю, что в этой ситуации в кулуарах разные слухи - одни говорят о том, что сейчас Галушко нужен больше Зеленскому - монобольшинство важно сохранить, - чем Зеленский Галушко. Но в любом случае реакция президента должна быть на такие вещи, потому что падает все в конечном счете на него".

Напомним, народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД.

На видео Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.

Интересно, что за рулем автомобиля был водитель, но нардеп не заставил себя ждать и приехал на место правонарушения. По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.