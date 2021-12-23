16:02, Вчера

Разумков объяснил, как раздача украинских паспортов может отразиться на выборах Если раздать паспорта и проводить электронное голосование, то получим "транзитный сервер", сказал Разумков

Разрешение в Украине вместе с украинским паспортом иметь паспорта других держав, может отразиться на прозрачности выборов и приведет к фальсификациям во время подсчета голосов. Таким мнением поделился в программе "Ток-шоу № 1" на телеканале "Украина 24" бывший глава Верховной Рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.

"Мы обратились в Конституционный Суд, чтобы нам разъяснили, что такое "единое" (гражданство - ред.). Если мы спросим у общества, что такое "единое", (общество ответит – ред.), что это "одно". А президент считает, что не "одно". В Конституции написано, что "одно", а он вносит законопроект, который говорит, что давайте будет несколько (гражданств – ред.)", — отметил экс-спикер ВРУ.

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Разумков считает, что последствия могут быть для страны очень неблагоприятными.

"У вас есть доступ к Минцифре. Если у вас есть административное влияние, то мы, как (во время проведения выборов – ред.) выборы 2004 года с так называемым транзитным сервером, получаем транзитный сервер в режиме, где одной кнопкой можно будет изменить результаты выборов, так, как тебе угодно. Это точно не демократия. Даже в США к этому не пришли… Есть в Эстонии, но в Эстонии полтора миллиона населения на всю страну, и у них все переведено в электронную систему. Есть еще одно государство, где это применяется, с которого берет пример президент Украины, который является автором этого законопроекта - это Российская Федерация, где последние выборы прошли именно по такой системе. Как проходят выборы в соседнем государстве, я думаю, что все хорошо понимают", — подчеркнул Разумков.

Экс-спикер отметил, что воюющая страна должна избегать таких подходов.

"Поэтому это неправильный подход. Я уже не говорю о том, что в воюющей державе мы должны четко понимать, что люди, которые находятся у руля государства, на государственных должностях, должны иметь единое гражданство. Потому что, если у тебя есть два гражданства, ты не будешь переживать… Только, когда у тебя здесь живут родители, здесь учатся дети, здесь ты работаешь, здесь твоя квартира, твой дом, счета, у тебя нет офшоров, у тебя нет бизнеса открытого или скрытого, ты будешь лечиться здесь, а не поедешь Швейцарию, то ты будешь за это переживать. А если тебе безразлично, то ты не имеешь права быть на государственных должностях", — сказал Разумков.

К слову, ранее нардеп из фракции "Слуга народа", член Комитета по правоохранительной деятельности Александр Бакумов рассказал, что в Украине нет органов, которые бы обязывали проверять чиновников на двойное гражданство.

"Если мы говорим по поводу двойного гражданства или наличия иного гражданства, то здесь мы ни у кого не спросим. Украинское законодательство на сегодня построено таким образом, что специальная проверка не предусматривает, не возлагает ни на один государственный орган обязанности по проверке на наличие другого гражданства. Даже для чиновников. У нас ни на один институт не возложена обязанность проверить, есть ли у лица гражданство или подданство другой страны", — сказал депутат.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народным депутатам. Во время выступления он анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что в мае 2020 года был отложен законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". 19 мая Дмитрий Разумков, который на тот момент был председателем Верховной Рады, заявил, что законопроект снят с рассмотрения после обращения руководителей нескольких фракций. Известно, что проект закона подвергли критике из-за того, что он был разработан без привлечения представителей общественных объединений трудовых мигрантов.