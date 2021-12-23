15:27, Вчера

Устроили шоу: адвокат раскритиковал Офис Зеленского за действия против Порошенко "Это не начало посадок, это – преследование оппозиции"

Ситуация с подозрением пятому президенту Украины Петру Порошенко - шоу под влиянием Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" адвокат Порошенко Илья Новиков.

"Если они считают, что Порошенко такой человек, что должен находиться под мерой пресечения, почему они объявляют подозрение в то время, когда он находится за границей? Мы считаем, что это шоу под влиянием Офиса президента Владимира Зеленского", - сказал он.

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Новиков также обратил внимание на то, что подозрение было подписано не генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, а ее вторым заместителем. Значит, правоохранители сомневаются в успехе этого дела:

"Мы считаем это четким индикатором того, что на прокурора давят. И я даже не представляю себе, чтобы не Офис президента оказывал это давление".

Адвокат отметил, что преследуя политиков, власть пытается устранить оппозицию:

"Это не начало посадок, это – преследование оппозиции. В этом уверен Петр Порошенко и это его официальное отношение к происходящей ситуации".

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее политолог Дмитрий Спивак сообщил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко были допущены ошибки.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище… Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи.

Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть: такого-то ноября 2021 года президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.