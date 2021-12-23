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Пресс-конференция Путина: правозащитник рассказал, чего ожидать Украине Правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин уже открыто заявляет о своем желании захватить Украину

Новая риторика президента РФ по Украине стала более эскалационной. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина в четверг, 23 декабря.

"Прогресс в худшую сторону. Если даже сравнить с прошлогодней конференцией по поводу Украины и взаимоотношений с НАТО - абсолютно точно можно трактовать, как враждебные высказывания", - говорит он.

Эксперт отметил, что в пресс-конференции Путина настораживает момент, где он требует от США немедленного ответа (по проектам соглашения российского МИДа и НАТО, - ред.).

"Возможно, это признак того, что они какой-то выбрали план более ускоренный. Ведь ответ не может быть быстрым, можно начать процедуру. Но Украина же не согласна, и что тогда? Ну договоритесь вы с США, странами НАТО и судя по тому, что упоминает Путин и то, что содержится в проекте соглашений МИДа с НАТО - отвести всю инфраструктуру к маю 1997 года. Путин дальше идет, не только в сторону Украины, но и в страны бывшего "восточного блока". Он об этом сам лично теперь заявляет. И это, конечно, должно настораживать", - сказал юрист.

Также Фейгин считает, что для Москвы ключевым остается вопрос включения в состав страны оккупированной части украинского Донбасса. Но в Кремле не будут форсировать решение этого вопроса.

"Референдумов никаких не будет, они просто признают эту территорию своей территорией. Но тогда исчезнет крючок, на котором можно было качать ситуацию в Украине. Так что они этот вопрос форсировать не будут, потому что нужно добиться главного - чтобы Украина отказалась от своей государственности. Если совсем они проиграют - тогда просто присоединят ОРДЛО", - отметил правозащитник.

Фейгин не верит в то, что пророссийские боевики будут выполнять соглашения по прекращению огня на востоке Украины.

"Если будет потребность в провокационных действиях - поверьте мне, никто париться не будет и в новогоднюю ночь устроят канонаду", - говорит он.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, пресс-служба МИД РФ заявила, что США переданы проекты договора о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО, которые, в частности, предусматривают запрет на включение в состав Альянса стран бывшего СССР.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Ранее член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что РФ разблокировала переговоры по Донбассу и согласилась на прекращение огня.

"Я считаю, что вот только позавчера госсекретарь США сделал заявление о том, что переговоры с Россией начнутся после того, как произойдет деэскалация. Россия заинтересована в переговорах с США, мы понимаем, что все, что сейчас происходит на нашей границе - стимуляция США к достижению какого-то компромисса с РФ. Поэтому я думаю, что вчера была демонстрация готовности к деэскалации для того, чтобы начался диалог с Вашингтоном. Хотя, возможно, я чего-то не знаю и есть другие мотивы, о которых мне неизвестно", - сказал журналист.