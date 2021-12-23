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Россия разблокировала переговоры по Донбассу: подробности Эксперт считает, что так Россия показывает готовность к переговорам с США

Россия в Трехсторонней контактной группе согласилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утром" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

По его словам, Россия блокировала любые договоренности до вчерашнего дня (22 декабря, - ред.), когда позиция делегации резко изменилась.

"В начале заседания они выдвигали старые требования, которые невыполнимы, фактически. Но затем, что-то изменилось, возможно, был звонок из Москвы и они заняли более конструктивную позицию", - говорит он.

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Гармаш считает, что в Кремле согласились на режим тишины на Донбассе, чтобы добиться переговоров с США.

"Я считаю, что вот только позавчера госсекретарь США сделал заявление о том, что переговоры с Россией начнутся после того, как произойдет деэскалация. Россия заинтересована в переговорах с США, мы понимаем, что все, что сейчас происходит на нашей границе - стимуляция США к достижению какого-то компромисса с РФ. Поэтому я думаю, что вчера была демонстрация готовности к деэскалации для того, чтобы начался диалог с Вашингтоном. Хотя, возможно, я чего-то не знаю и есть другие мотивы, о которых мне неизвестно", - сказал журналист.

При этом он отметил, что если даже после успешных переговоров на Донбассе будут возникать провокации, украинские военные должны на них отвечать.

"Я думаю, что наши военные должны действовать по ситуации. Если по нам будут стрелять, мы должны отвечать, как и записано в механизмах нарушения режима прекращения огня. С разрешения вышестоящего военного начальства. Дело в политической воли. При всех тех механизмах, которые они сейчас требуют пересмотреть, но перемирие более-менее полгода существовало, мы каждый день людей не теряли. Потому что была политическая воля. К сожалению, сейчас это тактический интерес, а не стратегический. То есть, перемирие может недолго продлиться", - подчеркнул Гармаш.

Эксперт отметил, что сторонам так и не удалось договориться об открытии КПВВ.

"Та сторона предложила открыть КПВВ до 10 января. Но в обмен на это они требуют, чтобы мы признали все документы ОРДЛО и российскую вакцину. Я думаю, они прекрасно понимают, что такие требования невыполнимы. Мы же заявили, что готовы уже с сегодняшнего дня открыть все КПВВ без всяких требований и даже бессрочно. К сожалению, наша инициатива не нашла у них поддержки", - сказал Гармаш.

Также Россия отказывается провести обмен пленных в формате всех на всех.

"Нам по-прежнему выставляются нереальные условия. После полного политического урегулирования конфликта они готовы через 3 дня провести обмен всех на всех. Но мы это обсуждаем уже 8 лет и не сдвинулись ни на шаг. Такое условие - нежелание отдавать людей, выполнять Минские соглашения", - считает журналист.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что "нет противопоказаний" присоединения США к Нормандскому формату.

"В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. Если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", — заявил и.о. директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.